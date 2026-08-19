ОТТОН II

ОТТОН II - король Восточно-Франкского королевства, король Италии, император Священной Римской империи (с 973 года).

Из Саксонской династии, сын Оттона I Великого. По инициативе отца в мае 961 года на рейхстаге в городе Вормс избран королём-соправителем (коронован в том же году в городе Ахен), в 967 году в Риме коронован папой Римским как император-соправитель. Вступил на престол после смерти отца, во внутренней политике продолжил его линию. Опирался на «имперскую церковь». В 974 года нанёс поражение датскому королю Харальду I Синезубому (около 958 - около 987 года), взял датскую крепость Даневерк и возвёл бург под Шлезвигом. В 976 году подавил мятеж герцога Генриха II Баварского (955-976 годы) и передал часть его земель Оттону Швабскому (973-982 годы). Одновременно реорганизовал управление территориями юго-востока империи: образовал баварскую Восточную марку, во главе которой поставил Лиутпольда Бабенберга (смотри Бабенберги), передал под власть Генриха Лиутпольдинга (976-978 годы) Каринтию, объединённую с Подравской, Истрийской, Веронской, Фриульской и другими марками в герцогство Великая Карантания. При активной поддержке пассауского, регенсбургского, зальцбургского епископов и баварских монастырей проводил политику немецкой колонизации юго-восточных областей. В 978 году подавил новый мятеж Генриха II Баварского, который на этот раз был поддержан Генрихом Лиутпольдингом (решением имперского суда оба герцога были отправлены в заточение), и поставил Карантанию под управление Оттона I Вормсского (978-985 годы). В 977 году передал Нижнюю Лотарингию Карлу (977-991 годы), младшему брату короля Западно-Франкского королевства Лотаря (954-986 годы), чем вызвал неудовольствие последнего. В 978 году Лотарь вторгся в Лотарингию, захватил Ахен. В том же году Oттон II предпринял ответный поход в Западно-Франкское королевство и дошёл со своей армией до Парижа, однако взять его не смог. Конфликт завершился встречей Oттона II и Лотаря в 980 году, на которой была достигнута договорённость о сохранении прежних границ.

В 980 году по призыву папы Римского Бенедикта VII (974-983 годы), свергнутого римской городской партией, вступил в Рим и в 981 году восстановил его на апостольском престоле. Как и отец, пытался подчинить себе южно-итальянские земли, которые рассматривал в том числе в качестве «приданого» своей жены, византийской принцессы Феофано. В начале 982 года войско Oттона II захватило Апулию и вторглось в Калабрию, но близ Кротоне было разгромлено арабами. Oттон II спасся бегством на византийском корабле. В 982 году Oттон II принял титул «Romanorum imperator augustus» (император римлян; сохранялся в титулах германских императоров до 1806 года), подчеркнув тем самым, что именно он, а не византийский государь является законным преемником римских цезарей.

Поражение в Италии вынудило Oттона II пойти на некоторые уступки германским князьям. В 983 году на рейхстаге в Вероне он согласился передать власть в Швабии и Баварии после смерти Оттона Швабского старым местным герцогским фамилиям, что ослабило влияние императора в этих регионах. Взамен Oттон II получил согласие на коронацию своего 3-летнего сына, будущего императора Оттона III, которое гарантировало сохранение власти за Саксонской династией. Во время нахождения Oттона II на рейхстаге в Вероне восстали полабские славяне. Император потерял все территории и укрепления восточнее Эльбы и Зале, за исключением Лужицкой и Мейсенской (Майсенской) марок.

Умер от малярии, похоронен в соборе Святого Петра в Риме.