Оттока́р, Николай Петрович

Оттока́р, Николай Петрович (12[25].03.1884, Санкт-­Петербург — 18.09.1957, Флоренция) — русский и италь­янский историк, специалист по истории средневековой Флоренции, ректор Пермского университета, профессор Флорентийского университета. Родился в семье остзейских немцев. В 1908 окончил Петербургский университет. С 1911 до начала Первой мировой вой­ны 1914–1918 находился в научной командировке, главным образом в Италии. В эти годы, ставшие для него самыми плодотворными, было написано его единственное большое исследование, посвященное Флорентийской коммуне. С лета 1915 О. преподавал в Петроградском университете, через год был откомандирован в Пермь, где было создано Пермское отделение Петроградского университета, пре­образованное летом 1917 в Пермский университет. В Перми вышла его первая книга «Опыты по истории французских городов в Средние века», в 1921 защищенная в Петроградском университете в качестве магистерской диссертации. В апреле 1923 вместе с Е. В. Тарле и В. В. Бартольдом О. представлял Российскую академию наук на V Международном конгрессе исторических наук в Брюсселе , в Советскую Россию не вернулся. После вынужденного отъезда из Флоренции преследуемого фашистами Г. Сальвемини в 1925 О. занял его место во главе кафедры средневековой истории Флорентийского университета, сначала временно, а с 1930 как ординарный профессор; продолжал преподавать до 1952.

В 1926 в Италии увидел свет его главный и единственный серьезный труд, написанный еще до вой­ны: «Флорентийская коммуна в конце XIII в.». Книга описывает период в истории Флорен﻿ции, который в классической работе Сальвемини, близкого к марксизму , был показан как ключевой момент перехода власти в городе от феодальных клик к новой городской буржуазии . Работа О. представляет собой просопографическое исследование, результатом которого является констатация единства правящего слоя Флоренции, включавшего одни и те же семейства на протяжении всего рассматриваемого периода: сначала они действовали от лица аристократических партий гвельфов и гибеллинов (см. Гвельфы ), а после с тем же успехом — от лица цеховых организаций. «Опыты по истории французских городов», вышедшие раньше, но написанные позднее, стали своего рода теоретическим продолжением главной книги О., введением в средневековую урбанистику. В этой книге О. сформулировал свои научные принципы, требующие доскональной исследовательской работы, и справедливо ополчился против метода поверхностных псевдосоциологических обобщений, полемизировал с А. Пиренном — наиболее признанным в то время специалистом по истории средневековых городов.

Соч. : Опыты по истории французских городов в средние века. Пермь, 1919 (ит. пер.: Le città francesi nel medioevo: saggi storici. Firenze, 1927); Il Comune di Firenze alla fine del Dugento. Firenze, 1926; Torino, 1962, 1970, 1974; Studi comunali e fiorentini. Firenze, 1948.

Лит. : Дубровский И. В. Очерки социальной истории средних веков. М., 2010. С. 97–131. И. В. Дубровский.