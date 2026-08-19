Отто́н II
Отто́н II (лат. Otto II) (955–07.12.983, Рим) — король Германии (с 961 как соправитель отца), император Священной Римской империи (с 967 как соправитель отца, с 973 самостоятельно) из Саксонской династии (Людольфинги, Оттоны). Сын императора Оттона I Великого от второго брака с Адельгейдой Бургундской. В 972 женился на Феофано, родственнице, вероятно племяннице, византийского императора Иоанна I Цимисхия. Благодаря Феофано в германских землях распространялось культурное влияние Византии, которое придало новый импульс искусству так называемого Оттоновского возрождения. После смерти отца О. II преодолел сопротивление германской знати, подавил мятежи своего двоюродного брата Генриха Сварливого, герцога Баварии. В 974 отразил нападение датского короля Харальда I Синезубого и возвел бург под Шлезвигом, восстановив контроль над регионом. Противостоял попыткам западнофранкских правителей завоевать Лотарингию. В 978 войско короля Лотаря (954–986) на короткое время захватило Ахен — один из важных политических центров империи. В ответ О. II осадил Париж, разграбил окрестности Лана, Реймса и Суассона, поддержал притязания на западнофранкский престол Карла, младшего брата Лотаря. Однако герцог Гуго Капет вынудил германцев отступить, в 980 О. II и Лотарь договорились о сохранении прежних границ. В результате похода против славян в 979 О. II укрепил свою власть над землями между Эльбой и Одером и восстановил лояльность польского князя Мешко I. Отстаивал контроль над папским престолом в противостоянии с римской знатью во главе с родом Кресценциев, которые поддерживали претендентов на папский престол, боровшихся со ставленниками О. II. В 970‑х римлянам противостояли союзники О. II — лангобардские властители Южн. Италии, прежде всего Пандульф I (ум. в 981), князь Капуи, Беневенто и Салерно, герцог Сполето. В 981 О. II прибыл в Рим и восстановил на папском престоле Бенедикта VII, затем выступил против византийцев, потребовав передать ему Южн. Италию в качестве «приданого Феофано». После первоначальных успехов войско О. II столкнулось с армией сицилийского эмира Абу-ль-Касима Али и было разгромлено в битве на мысе Колонна близ Котроне (13 июля 982). Поражение стало причиной восстания поморских и полабских славян, которое привело к утрате большей части владений О. II к востоку от Эльбы и Зале. Также О. II был вынужден сделать уступки германской знати на Веронском рейхстаге (983): вернул власть над Баварией и Швабией местным герцогским родам при условии верности его наследнику, малолетнему Оттону III. О. II скоропостижно скончался от малярии во время подготовки к новому походу против арабов. Погребен в римской базилике Св. Петра.
Лит.: Колесницкий Н. Ф. «Священная Римская империя»: Притязания и действительность. М., 1977. C. 40–48; Seibert H. Otto II. // Neue Deutsche Biographie. Bd. 19. Berlin, 1999. S. 660–662; Флекенштейн Й. Империя Оттонов в Х столетии // Бульст-Тиле М. Л., Йордан К., Флекенштейн Й. Священная Римская империя. Эпоха становления / Пер. с нем. СПб., 2008. С. 99–108. А. С. Ануфриева.