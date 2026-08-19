Отто́н II

Отто́н II ( лат. Otto II) (955–07.12.983, Рим) — король Германии (с 961 как соправитель отца), император Священной Римской империи (с 967 как соправитель отца, с 973 самостоятельно) из Саксонской династии (Людольфинги, Оттоны). Сын императора Оттона I Великого от второго брака с Адельгейдой Бургундской. В 972 женился на Феофано, родственнице, вероятно племяннице, византийского императора Иоанна I Цимисхия . Благодаря Феофано в германских землях распространялось культурное влияние Византии , которое придало новый импульс искусству так называемого Оттоновского возрождения . После смерти отца О. II преодолел сопротивление германской знати, подавил мятежи своего двоюродного брата Генриха Сварливого, герцога Баварии. В 974 отразил нападение датского короля Харальда I Синезубого и возвел бург под Шлезвигом, восстановив контроль над регионом. Противостоял попыткам западнофранкских правителей завоевать Лотарингию . В 978 вой­ско короля Лотаря (954–986) на короткое время захватило Ахен — один из важных политических центров империи. В ответ О. II осадил Париж, разграбил окрестности Лана, Реймса и Суассона, поддержал притязания на западно­франкский престол Карла, младшего брата Лотаря. Однако герцог Гуго Капет вынудил германцев отступить, в 980 О. II и Лотарь договорились о сохранении прежних границ. В результате похода против славян в 979 О. II укрепил свою власть над землями между Эльбой и Одером и восстановил лояльность польского князя Мешко I . Отстаивал контроль над папским престолом в противостоянии с римской знатью во главе с родом Кресценциев, которые поддерживали претендентов на папский престол, боровшихся со ставленниками О. II. В 970‑х римлянам противостояли союзники О. II — лангобардские властители Южн. Италии, прежде всего Пандульф I (ум. в 981), князь Капуи, Беневенто и Салерно, герцог Сполето. В 981 О. II прибыл в Рим и восстановил на папском престоле Бенедикта VII, затем выступил против византийцев, потребовав передать ему Южн. Италию в качестве «приданого Феофано». После первоначальных успехов вой­ско О. II столкнулось с армией сицилийского эмира Абу-ль-­Касима Али и было разгромлено в битве на мысе Колонна близ Котроне (13 июля 982). Поражение стало причиной восстания поморских и полабских славян, которое привело к утрате большей части владений О. II к востоку от Эльбы и Зале. Также О. II был вынужден сделать уступки германской знати на Веронском рейхстаге (983): вернул власть над Баварией и Швабией местным герцогским родам при условии верности его наследнику, малолетнему Оттону III . О. II скоропостижно скончался от малярии во время подготовки к новому походу против арабов. Погребен в римской базилике Св. Петра.

Лит. : Колесницкий Н. Ф. «Священная Римская империя»: Притязания и действительность. М., 1977. C. 40–48; Seibert H. Otto II. // Neue Deutsche Biographie. Bd. 19. Berlin, 1999. S. 660–662; Флекенштейн Й. Империя Оттонов в Х столетии // Бульст-­Тиле М. Л., Йордан К., Флекенштейн Й. Священная Римская империя. Эпоха становления / Пер. с нем. СПб., 2008. С. 99–108. А. С. Ануфриева .