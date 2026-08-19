Отто́н I Вели́кий

Отто́н I Вели́кий ( лат. Otto Magnus; нем. Otto der Große) (23.11.912, Вальхаузен, Саксония — 07.05.973, Мемлебен, Тюрингия) — король Германии (с 936), король Италии (с 951), император Священной Римской империи (с 962). Принадлежал к Саксонской династии (Людольфинги, Оттоны), сын Генриха I Птицелова . Жены: с 929/930 — Эдита (ум. в 946), дочь Эдуарда Старшего, короля Англии; с 951 — Адельгейда (ум. в 999), дочь Рудольфа II, короля Бургундии.

После смерти отца в 936 О. I В. отстаивал права на трон в борьбе с соперниками, затем укрепил свою власть, упрочил контроль над всеми герцогствами, заручился поддержкой высших церковных иерархов (см. Имперская церковь ). В 951–952, воспользовавшись обращением к нему за помощью Адельгейды Бургундской, вдовы итальянского короля Лотаря II (931–950), совершил поход в Италию, разгромил короля Беренгара II (950–961/964), женился на Адельгейде и впоследствии передал королевство Беренгару II как своему вассалу. Второй брак О. I В. стал причиной неудачного мятежа его сына Людольфа, герцога Швабии, и его зятя Конрада, герцога Лотарингии, опасавшихся утратить влияние на короля (953–954). В 930–950‑х О. I В. отстоял власть над Лотарингией в борьбе с западными франками, подчинил славянские земли между Эльбой и Одером. 10 августа 955 одержал победу над венграми в решающем сражении на р. Лех.

В 961–965 по призыву папы Иоанна XII О. I В. предпринял второй поход в Италию против Беренгара II. После императорской коронации (2 февраля 962) папа вступил в конфликт с О. I В. и был заменен ставленником императора — Львом VIII , после этого папский престол надолго оказался под контролем О. I В. и его преемников. Во время третьего итальянского похода (966–972) О. I В. добился коронации своего сына Оттона II как императора-­соправителя (967). При поддержке лангобардских князей Южн. Италии безуспешно боролся с византийцами в Апулии и Калабрии. В 972 состоялся брак Оттона II с Феофано, представительницей византийского императорского рода. По возвращении в германские земли вскоре скончался. Был погребен в Магдебурге.

Кроме политических и военных успехов, правление О. I В. было отмечено культурным подъемом (см. Оттоновское возрождение ), связанным с его стремлением опираться в репрезентации власти на римскую имперскую традицию. О. I В. организовал христианскую миссию на славянских и скандинавских землях, основал ряд церковных кафедр, в том числе архиепископство Магдебургское (968) и епископство Пражское (973).

Немецкая историография Нового времени нередко изображала О. I В. как основателя Священной Римской империи, хотя современники О. I В. считали его державу продолжением античной Римской империи и франкской империи Каролингов , а не новым государственным образованием.

Лит. : Колесницкий Н. Ф. «Священная Римская империя»: Притязания и действительность. М., 1977. C. 32–40; Laudage J. Otto der Große: Eine Biographie. Regensburg, 2001; Keller H. Das «Erbe» Ottos des Großen. Das ottonische Reich nach der Erweiterung zum Imperium // Frühmittelalterliche Studien. Bd. 41. 2007. S. 43–74; Флекенштейн Й . Империя Оттонов в Х столетии // Бульст-­Тиле М. Л., Йордан К., Флекенштейн Й. Священная Римская империя: Эпоха становления / Пер. с нем. СПб., 2008. С. 47–97; Becher M. Otto der Große: Kaiser und Reich: Eine Biographie. München, 2012. А. С. Ануфриева .