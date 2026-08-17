Отто́н I , Отто Фридрих Людвиг Баварский

Отто́н I ( греч . Όθων Α´) , Отто Фридрих Людвиг Баварский (01.06.1815, Зальцбург — 26.07.1867, Бамберг) — первый король независимой Греции, из династии Виттельсбахов (27 мая 1832 — 23 октября 1862), был избран на греческий трон Великобританией, Россией и Францией, державами-­покровительницами Греции. Ввиду несовершеннолетия короля до 1835 решающую роль играл регентский совет, куда вошли три баварца. После достижения совершеннолетия в 1836 О. I стал единоличным правителем страны и фактически установил абсолютистскую монархию. Действия короля и его баварского окружения вызывали серьезную оппозицию со стороны греческих национальных общественных и военных деятелей периода Вой­ны за независимость (1821–1830). Политика отстранения от власти популярных фигур из числа руководителей Греческой революции порождала в обществе недовольство. Особенно тяжелым было финансовое положение, так как необходимость возвращения займов вела к увеличению налогов, которые стали больше, чем в период османского владычества. Несмотря на эти трудности в Греции строились промышленные предприятия, прокладывались дороги, развивалась система национального образования. 3 сентября 1843 общественное недовольство политикой О. I привело к восстанию и требованию введения конституции. Власть короля была ограничена, компетенция парламента расширена. Во внешней политике О. I пытался отстаивать национальные интересы, что привело в период Крымской вой­ны к блокаде британским флотом Греции из-за ее готовности воевать против Османской империи и союзных ей Британии и Франции. Однако дальнейшее общественно-­политическое развитие страны и недовольство внутренней политикой О. I привело к революции 23 октября 1862 и его отстранению от власти.

Лит. : Bower L., Bolitho G . Otho I, King of Greece: A Biography. London, 1939; Bremer F. Η Ελλάδα και οι Έλληνες την εποχή του Όθωνα. Μια χειμερινή παραμονή και μια καλοκαιρινή περιπλάνηση το 1859. Τ. 1–2. Αθήνα, 2002; Buttlar A. von . Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Αθήνα, 2002; Улунян Ар. А. Политическая история современной Греции. Конец XVIII–XX вв. М., 2020. Ар. А. Улунян.