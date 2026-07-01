ОТТО ФРАЙ

ОТТО ФРАЙ - немецкий архитектор, теоретик архитектуры.

Родился в семье скульптора Пауля Отто (1891-?). В 1943-1945 годах участвовал в военных действиях, в 1945-1947 года - в американском и французском плену в лагере близ Шартра, где выполнял обязанности архитектора хозяйственных построек. Учился в Берлинском техническом университете (1948-1952 годы), защитил диссертацию там же (1954), стажировался в университете Виргинии (Шарлотсвилл, США; 1950-1951 годы). С 1952 года занялся архитектурной практикой в Берлине, параллельно разрабатывал облегчённые строительные конструкции, в первую очередь - тентовые, опираясь на опыт готики и принципы биомиметики (смотри в статье Органическая архитектура); в 1957 году по инициативе Отто открылся Центр разработки лёгких конструкций в Берлине, в 1964 году основал Институт лёгких поверхностно-несущих конструкций при Штутгартском университете (руководитель института до 1990 года).

Среди первых построек - танцевальный павильон «Танцбруннен» на Федеральной садовой выставке в Кёльне (1957) с перекрытием-мембраной из хлопчатобумажного холста, другие небольшие парковые павильоны. Асимметричное перекрытие павильона ФРГ на Всемирной выставке 1967 года в Монреале (совместно с архитектором Р. Гутбродом; не сохранился), первой крупной постройки Отто, сочетало мембранную и вантовую конструкции. Для фестивального театра на открытом воздухе в руинах монастыря в Бад-Херсфельде (1967-1968 годы) спроектировал «складную» крышу, приводимую в действие моторами. Крупнейшее сооружение Отто - главная олимпийская арена в Мюнхене с натяжным перекрытием («Олимпиаштадион»; 1969-1972 годы; совместно с архитектором Г. Бенишем; перекрытая площадь 22 тысяч м2; один из ранних примеров использования компьютера в архитектурном проектировании). Также спроектировал перекрытия для гостиницы и конференц-центра «InterContinental» в Мекке (1974), спорткомплекса в Джидде (1981; оба совместно с архитектором Гутбродом), дворца Тувайк в Эр-Рияде (1985, совместно с инженерным бюро «Happold»), павильона Японии на Всемирной выставке 2000 года в Ганновере (совместно с японским архитектором Баном Сигеру). Участвовал в разработке проекта нового вокзала Штутгарта (с 2000 года; главный архитектор К. Ингенховен).