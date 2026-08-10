ОТТЕР АННЕ СОФИ ФОН

ОТТЕР АННЕ СОФИ ФОН - шведская певица ( меццо-сопрано ).

Окончила Гилдхоллскую школу музыки и драмы в Лондоне (класс Веры Рожа), стажировалась в Вене у Э. Вербы. Дебютировала в 1983 году в Базельской опере (Альцина в опере «Рыцарь Орландо» Г.Ф. Генделя ). Пела в лондонском театре «Ковент-Гарден» (1985), нью-йоркской «Метрополитен-опере» (1988), Венской государственной опере (1994) и на других крупнейших оперных сценах. Участница международных фестивалей в Зальцбурге (с 1992 года), Экс-ан-Провансе (с 1984 года), «Би-Би-Си Промс» в Лондоне (2003), в Люцерне (2008).

В обширном оперном репертуаре - сочинения К. Монтеверди , Г. Пёрселла, К.В. Глюка , В.А. Моцарта , В. Беллини, Дж. Россини, Ж. Массне, Ж. Бизе, К. Дебюсси, М. Равеля, Б. Бартока, Р. Штрауса, И.Ф. Стравинского. Активно концертировала в ораториальном (мировая премьера «Страстей по Иоанну» шведского композитора С.Д. Сандстрёма, 2006, Стокгольм, и другие) и камерном (песни Ф. Шуберта, Р. Шумана, Э. Грига, шведские народные песни) жанрах, выступала в русле аутентичного исполнительства. С начала 2000-х годов выступает с программами популярной и облегчённой джазовой музыки (в 2009 году в Карнеги-холле).