"ОТТЕПЕЛЬ"

Условное название, закрепившееся за периодом второй половины 50-х – начала 60-х гг., связанное с политическим курсом во внутренней и внешней политике Н.С. Хрущева .

Термин был введен советским писателем И. Эренбургом, опубликовавшим повесть «Оттепель» в журнале «Новый мир» в 1954 г. Признаки «оттепели» наметились в жизни страны уже после смерти Сталина: произошла относительная либерализация во внутренней и внешней политике СССР.

Доклад на XX съезде. Критика культа личности.

Знаковым событием в политической жизни страны стал доклад «О культе личности и его последствиях», прочитанный Хрущевым на закрытом заседании XX съезда КПСС в феврале 1956 г. и ставший безусловной неожиданностью для делегатов съезда. В докладе впервые говорилось о преступлениях И.В. Сталина против партии, он противопоставлялся В.И. Ленину. В нем были не только общие рассуждения, но и рассказ о судьбе нескольких арестованных. Это были члены ЦК и Политбюро: Н. Воскресенский, А. Кузнецов, Н. Постышев и др. Хрущев рассказал о пытках над ними и об их письмах перед казнью. Интересно, что в СССР полный текст доклада Хрущева впервые был опубликован в открытой печати лишь в 1989 г.

В 1957 г. вышел указ, запрещавший присваивать при жизни имена государственных и общественных деятелей улицам и городам. С другой стороны критика «культа личности» позволила Хрущеву разобраться со своими политическими оппонентами внутри страны, а также произвести смену руководства в ряде стран Восточной Европы. Внешнеполитический эффект от доклада также был неоднозначным и привел к серьезному охлаждению отношений с Албанией, Китаем, КНДР и Румынией. В 1956 г. прошли крупные волнения в Польше и Венгрии.

Реабилитация.

Реабилитация жертв сталинизма началась практически сразу после смерти И.В. Сталина и расстрела Л.П. Берии, но больший размах она получила после доклада Н.С. Хрущева, когда была создана комиссия во главе с В. Молотовым для расследования нарушений законности в период культа личности. К осени 1956 г. на свободу вышло большинство политзаключенных, среди них были партийные деятели, а также чудом уцелевшие эсеры и меньшевики. При этом реабилитация не коснулась «раскулаченных» и целого ряда видных партийных деятелей: Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева, Н.И. Бухарина и др. Была проведена реформа законодательства: из перечная наказаний исключено «объявление врагом народа», уменьшено количество статей об ответственности за политические преступления. Число заключенных ГУЛАГа сократилось более чем в 2 раза.

В 1956-1957 гг. была восстановлена государственность целого ряда республик, произвольно ликвидированная при Сталине, и их жителям (чеченцам, ингушам, калмыкам и др.) было разрешено вернуться в родные места. Однако и здесь руководители КПСС были непоследовательны: крымским татарам и поволжским немцам такое разрешение дано не было.

На XXII съезде КПСС в октябре 1961 г. вновь прозвучали слова Н.С. Хрущева, осуждавшие Сталина и его защитников. Согласно постановлению съезда в ночь с 31 октября на 1 ноября тело Сталина было вынесено из Мавзолея и погребено в могиле у Кремлёвской стены. Также по всей стране негласно сносились памятники Сталину. Исключением стал только монумент в его родном городе Гори. 30 ноября станция Московского метро, носящая имя вождя была переименована в «Семеновскую». Отправленные на пенсию ближайшие соратники Сталина: Каганович, Маленков и Молотов были исключены из партии.

Экономические и социальные реформы.

В период «оттепели» происходила модернизация советской экономики, началось освоение космоса, в 1961 г. Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. Расширялись социальные обязательства государства, вводились пенсии, сокращался рабочий день, отменялась плата на образование, заметно вырос уровень жизни в городе и деревне. Однако сохранялись и острые социальные противоречия, которые приводили к конфликтам, самым известным из которых стали волнения в Новочеркасске в 1962 г.

Внешняя политика.

Экономические успехи позволили СССР решать широкие внешнеполитические задачи — сохранять свою сферу влияния (в том числе военным путем, как при подавлении Венгерской революции 1956 г.) и расширять «социалистический лагерь». Одной из первых инициатив Н.С. Хрущева стало восстановление советско-югославских отношений в 1955 г. В 50-60-е гг. коммунисты и их союзники пришли к власти в ряде стран Азии и Африки, и даже в непосредственной близости от США на Кубе. Новыми принципами внешней политики СССР были провозглашены: многообразие форм перехода различных стран к социализму, необходимость мирного сосуществования, о возможности недопущения военных действий.

В подтверждение нового внешнеполитического курса СССР почти в 2 раза сократил свои вооруженные силы. С 5,8 млн человек на начало 1955 г. численность была доведена до 3,6 млн человек к декабрю 1959 г. В рамках этого были ликвидированы военные базы по всему миру. Весной 1958 г. прекратились испытания термоядерного оружия.

Происходят первые послевоенные встречи на высшем уровне между СССР и США. Несмотря на это, в 1962 г. разразился острейший Карибский кризис , поставивший мир перед непосредственной угрозой начала ядерной войны. В следующем году произошел раскол «социалистического лагеря», связанный с советско-китайским конфликтом.

«Шестидесятники».

Критика «культа личности», начало реабилитации репрессированных, некоторая свобода и успехи советского общества (в науке и технике) вызвали энтузиазм интеллигенции, особенно молодежи, которая позднее составила целое поколение общественного движения, известное как «шестидесятники». Так называлась статья С. Рассадина, опубликованная в журнале «Юность» в 1960 г., в которой речь шла о писателях и читателях нового поколения. В конце 1950-х – начале 1960-х популярным становится жанр авторской песни. Основоположником и наиболее ярким представителем этого направления стал Булат Окуджава. Вместе с талантливыми поэтами того времени: Р.И. Рождественским, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенским и Б.А. Ахмадулиной он выступал на пользующихся огромной популярностью вечерах в Политехническом музее. В то же время и в обществе, и в партии шли острые дискуссии между «физиками» (технократами) и «лириками» (гуманитариями), между сталинистами и антисталинистами.

Расширение культурных связей.

Расширяются культурные контакты СССР и с внешним миром. В 1956 г. по инициативе И. Эренбурга в Москве состоялась первая выставка сорока произведений Пикассо. Она сразу выявила двойственное отношение к нему — сдержанная официальная реакция и многотысячные очереди в Музей изобразительных искусств им. A.C. Пушкина, где она проходила. Летом 1957 г. в Москве прошел Международный фестиваль молодежи и студентов. В 1959 г. по инициативе министра культуры Е.А. Фурцевой был возобновлен Московский международный кинофестиваль. Большой приз фестиваля завоевал фильм С. Бондарчука «Судьба человека». В 1963 г. разразился скандал, поскольку главный приз был отдан кинофантазии Фредерико Феллини «8 ½».

Литературные журналы.

Впервые в истории СССР литературные журналы стали площадками, на которых сторонники различных мнений получили возможность публиковать свои статьи. Консервативные авторы, считавшие «оттепель» вредным отклонением от курса на строительство коммунизма, печатались преимущественно в журналах «Октябрь» и «Нева». Антисталинские позиции занимали редакции журналов «Юность» и «Новый мир», а также «Литературная газета» (с 1959 г.). При этом сторонники обоих направлений ссылались на идеи Ленина, но по-разному относились к эпохе Сталина. В 1950-е гг. выходили фильмы, которые как воспевали партию («Коммунист», режиссер Ю. Райзман), так и высмеивали советских руководителей («Карнавальная ночь», режиссер Э.А. Рязанов). Также появляются киноленты, не носившие идеологического характера, но по-новому обращавшиеся к теме войны: Г.Н. Чухрая «Баллада о солдате», М.М. Калатозова «Летят журавли», ставшая лауреатом «Золотой пальмовой ветви» Международного Каннского кинофестиваля 1958 г.

Участники легальных споров того времени не выходили за рамки идеологии построения социализма. Попытки даже известных писателей выйти за эти рамки считались недопустимыми. Так, в 1957 г. Б.Л. Пастернак опубликовал на Западе роман «Доктор Живаго», в котором описывались события гражданской войны с небольшевистских позиций. За этот роман в 1958 г. Б.Л. Пастернаку была присуждена престижная международная Нобелевская премия в области литературы. Но в СССР произведение Пастернака было осуждено как антисоветское, и под давлением властей он был вынужден отказаться от премии.

Отношение к церкви.

В конце 50-х гг. в связи с курсом на строительство коммунизма вновь ужесточается политика государства по отношению к церкви, возобновились гонения на Русскую православную церковь. Секретарь ЦК Л.Ф. Ильичев в выступлении в декабре 1961 г. объявил: «Религия, которая всегда была в современных условиях анахронизмом, сейчас становится нетерпимой помехой на нашем пути к коммунизму». Достижение «общества без религии» объявлялось программной целью. Усиливалась не только атеистическая пропаганда, но и сокращении числа религиозных объединений. Так в 1958 г. насчитывалось всего 18,6 тысяч, в том числе православных – 13,4 тыс., в 1961 г. – соответственно 16 и 11 тыс.

Окончание «оттепели».

1 декабря 1962 г. в московском Манеже должна была открыться выставка, посвященная 30-летию Московского отделения Союза художников (МОСХ) СССР. Экспозиция получила одобрение Е.А. Фурцевой. Часть работ выставки была представлена экспозицией «Новая реальность», подготовленная более 60 художниками, представляющими художественное направленное, организованное в конце 1940-х годов живописцем Э.М. Белютиным, проводившим традиции русского авангарда начала XX в. Пришедший на выставку Хрущев три раза обошел большой зал, где находилась экспозиция. Он то стремительно двигался от одной картины к другой, то возвращался назад, постепенно выходя из себя, он перешел к площадной брани по отношению к художникам и их произведениям. На следующий день, сразу по выходе газеты «Правда» с обличительной статьей многие москвичи пришли в Манеж, но экспозиция уже была убрана. Однако преследований художников не последовало.

29 ноября 1963 г. в печати появился фельетон «Окололитературный трутень», в котором высмеивался поэт Иосиф Бродский. Писатель был арестован и приговорен к 5 годам ссылки за тунеядство. После чего произошло невиданное для советского общества: началась открытая кампания в защиту поэта. За его оправдание выступило около двух десятков писателей. Письма в защиту Бродского были подписаны Д.Д. Шостаковичем, С.Я. Маршаком, К.И. Чуковским, К.Г. Паустовским, А.Т. Твардовским, Ю.П. Германом и др. Под давлением широкого общественного резонанса, в 1965 г. поэт был возвращен из ссылки. В 1972 г. И. Бродский покинул страну, а в 1987 г. стал лауреатом Нобелевской премии.

В рамках кампании по развенчанию «культа личности» И.В. Сталина бывшему заключенному А. Солженицыну позволили опубликовать рассказ «Один день Ивана Денисовича», повествующий о жизни в сталинских лагерях. Этот рассказ, шокирующий своей жестокой правдой, был напечатан в ноябре 1962 г. в «Новом мире» специальному разрешению Президиума ЦК, и принес Солженицыну большую известность. Номер журнала стал настоящим раритетом, многие стали переписывать рассказ от руки, так возник «самиздат». О двойственности эпохи «оттепели» свидетельствует тот факт, что разрешив публикацию «Одного дня Ивана Денисовича», партийное руководство в то же время запретило к печати роман в «Круге первом», рассказывающий о работе Солженицына в годы заключения в «шарашке» в Марфино.

Усиление волюнтаризма в политике Хрущева, бесконечные реформы и преобразования, планы реформирования партии, внедрение принципа ротации при назначении на должности, а также грубость Первого секретаря в общении постепенно привели его к изоляции, подорвали авторитет Хрущева как в народе, так и в партийном руководстве. В этих условиях ближайшее окружение Хрущева решилось отстранить его от власти, что и было сделано на октябрьском пленуме 1964 г. Страна спокойно встретила снятие Хрущева с поста и завершение «оттепели». Вот, что писал сам Н.С. Хрущев в своих воспоминаниях об этом противоречивом периоде: «Решаясь на приход оттепели, и идя на нее сознательно, руководство СССР, в том числе и я, одновременно побаивались ее: как бы из нее не наступило половодье, которое захлестнет нас, и с которым нам будет трудно справиться… Нам хотелось высвободить творческие силы людей, но так, чтобы новые творения содействовали укреплению социализма. Вроде того, что, как говорят в народе, и хочется, и колется, и мама не велит. Так оно и было»