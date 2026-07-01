ОТТАВА ГОРОД

ОТТАВА ГОРОД (англ. Ottawa) - столица Канады .

Население около 900 тысяч человек (2012), вместе с пригородами и городом Гатино (провинция Квебек, расположен на левом берегу реки Оттава , напротив Оттавы) свыше 1270 тысяч человек (4-й по числу жителей канадский город после Торонто, Монреаля и Ванкувера). Расположена в юго-восточной части страны, в провинции Онтарио, на правом берегу реки Оттава (здесь берёт начало судоходный канал Ридо длиной 202 км, соединяющий реку Оттава с озером Онтарио). Железнодорожная станция. Узел автодорог. Международный аэропорт Макдональд-Картье.

Основана в 1826 году как посёлок строителей канала Ридо (1826-1832 годы, инженеры С. Клауз, Дж. Бай; включён в список Всемирного наследия). Получил название Байтаун (в честь руководителя строительства Дж. Бая). В 1855 году переименован в Оттаву в честь индейского племени оттава и получил статус города. С 31.12.1857 года столица британской колонии (провинции) Канада (выбрана из-за географического положения - на границе Верхней и Нижней Канады), с 1867 года - британского доминиона Канада, затем независимого государства Канада. В 1900 году северо-западнуючасть города уничтожена пожаром. В 1965-2001 годах Оттава объединена с соседним округом Карлтон в муниципалитет Оттава-Карлтон.

Центральная часть города с регулярной планировой (генпланы - 1903 год, архитектор Ф. Тодд; 1946-1950 годы, архитектор Ж. Гребер, и другие) разделяет канал Ридо. В месте его входа в реку Оттава расположен Парламентский холм с комплексом административных зданий в стиле неоготики: Парламентская библиотека (1859-1876 годы, архитектор Т. Фуллер), 2 административных корпуса (1859-1863 годы, архитекторы Т. Стент, О. Лейвер), здание парламента Канады (1916-1924 годы) с Башней мира (1927, оба - архитекторы Дж. Пирсон, Ж.О. Маршан). Рядом с ним - пл. Конфедерации с Национальным военным мемориалом (1926-1939 годы, архитектор В. Марч), куда выходят административное здание «Central Chambers» (1890, архитектор Дж.Дж. Браун), гостиница «Шато Лорье» в духе эклектизма и железнодорожный вокзал Юнион-стейшен в русле неоклассицизма (ныне Правительственный конференц-центр; оба 1908-1912 годы, архитекторы Дж.А. Росс, Д.Г. Макфарлан), здание Центрального почтамта в стиле ар деко (1937, архитектор В.Э. Ноффке; ныне административное здание), корпус представительства Верховного комиссара Великобритании (1964, архитектор У.С. Брайант), Национальный центр искусств (1964-1969 годы, архитектор Ф. Лебенсолд и другие; оба в русле модернизма). Также в центре Оттавы: дворец Ридо-холл в стиле классицизма (резиденция генерал-губернатора Канады; 1838, архитектор Т. Маккей), неоготический собор- базилика Нотр-Дам (1841-1865 годы, архитектор А. Робийар; оформление интерьера - 1876-1885 годы), комплекс «Ланжевен блок» в неороманском стиле (администрация премьер-министра Канады; 1884-1889 годы, архитектор Т. Фуллер), Мемориальный музей Виктории (1905-1912 годы; ныне Канадский музей природы; реконструкция, 2005-2010 годы) и Коннаут-билдинг (1913-1914 годы; оба - архитектор Д. Юарт) в духе тюдоровского стиля, здание Конфедерации в русле неоготики (1928-1931 годы, архитекторы Р.К. Райт, Т.У. Фуллер). Среди построек 2-й половины XX века: небоскрёбы, в том числе корпус C комплекса офисных небоскрёбов «Плас де Виль» в интернациональном стиле (1971; высота 112 м, самое высокое здание в Оттаве), а также здание Национальной галереи Канады (1983-1988 годы, архитектор М. Сафди).

Оттава - крупный центр науки, образования и культуры Канады. В Оттаве находится Королевское общество Канады (1882; реорганизовано в 1974 году; старейшая научная организация страны). Среди других научных учреждений - Геологическая служба Канады (1842), Информационный центр наук о Земле (1842), Центральная экспериментальная ферма (1886, на территории находятся Сельскохозяйственный музей, Доминионские обсерватория и арборетум, декоративные сады, сад дикой природы Дж. Флетчера), Королевский архитектурный институт Канады (1908), Канадский институт кино (1935), Химический институт Канады (1945), Институт аэронавтики и космоса (1954), Канадский совет международного сотрудничества (основан в 1961 году как Иностранный институт Канады, с 1968 года современное название), Институт Севера - Юга (1976), Канадский совет естественных наук и технических исследований (1978), Канадская академия технологии (1987), Канадский институт исследований в области здравоохранения (2000), Институт музыки Средневековья [«Institute of Medieval Music»; специализируется на факсимильных изданиях рукописей, нот (в транскрипции), переводах трактатов], отделение Национального исследовательского совета Канады; старейшие научные ассоциации, в том числе медицинская (1867) и лесоводческая (1900). Вузы: Университет Оттавы (1848), Университет Святого Павла (1848), Доминиканский колледж философии и теологии (1909, современный статус с 1967 года), Университет Карлетон (Карлтон; 1942). Библиотеки: парламента (1876), публичная (1906). Библиотека и архивы Канады [основаны в 2004 году путём объединения Национальных архивов (1872) и Национальной библиотеки (1953)]. Музеи: Канадский военный (1880), Канадский музей природы (1912), канадских скаутов (1957), авиации и космоса (1960), науки и техники (1967), Канадский музей цивилизации (1968, современное название с 1986 года), сельскохозяйственный (1983), «холодной войны» «Дифенбункер» (1998). Канадский зал Славы лыжного спорта и музей (1971), Канадский зал Славы конькобежного спорта и музей (1990). Национальная галерея Канады (1880), Национальный центр искусств (1969), Художественная галерея Оттавы (открыта в 1988 году). Дом-музей Лорье (1951, собрание личных вещей У. Лорье и У.Л.М. Кинга). Драматические театры: Малый (1913, современное название с 1928 года), Большой Канадский (1975). Оперный театр «Лира» (1984). Музыкальный театр «Орфей» (1906) - старейшая в Северной Америке опереточная сцена. Симфонический оркестр (1944). В Оттаве ежегодно проводятся многочисленные фестивали, в том числе международные: анимационных фильмов (в 1976-2004 годах один раз в 2 года; с 2005 года ежегодно), джаза (с 1980 года), камерной музыки (с 1994 года), блюза (с 1994 года; один из крупнейших в Северной Америке), театральный «Оттава фриндж фестивал» (с 1997 года), писателей (с 1997 года, два раза в год), хоккея (с 2000 года), кинофильмов (с 2010 года).

Команда НХЛ «Оттава Сенаторс» принимает соперников на спортивной арене «Скошабанк Плейс» (свыше 19 тысяч мест), где также проводятся баскетбольные матчи и другие зрелищные мероприятия. В 2009 году здесь, а также на арене «Оттава Сивик Сентр» (около 10 тысяч мест) состоялись матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юношей.

Основа городской экономики - сфера услуг. Большая часть работающих занята в системе государственного управления (около 110 тысяч человек), секторе информационных и телекоммуникационных технологий (около 76 тысяч человек), а также в здравоохранении, науке и образовании, торговле, финансовом секторе. Оттава - важный центр туризма (в том числе иностранного). В городе расположены штаб-квартиры общественных, государственных и политических организаций; представительства крупнейших национальных банков [Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Bank of Nova Scotia (Scotiabank), Bank of Montreal (Banque de Montréal), Canadian Imperial Bank of Commerce]. Основные направления деятельности компаний сектора ИТ (всего около 1800; неофициальное название Оттавы - «Северная силиконовая долина») - разработка разнообразного программного обеспечения (в том числе в сфере телекоммуникаций и связи) и экологически чистых технологий. Здесь находятся штаб-квартиры высокотехнологичных компаний «Corel», «Mitel Networks», «Calian Technologies», а также региональные представительства американских компаний «Adobe Systems», IBM, «Hewlett-Packard», LSI. Обрабатывающая промышленность представлена небольшими предприятиями по выпуску продуктов питания, потребительских товаров, стройматериалов.

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