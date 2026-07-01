Отта́ва

Отта́ва — столица Канады . Расположена на юге провинции Онтарио. Численность населения — 1,077 млн человек, агломерации — 1,488 млн человек (2021; четвертый по размеру город страны после Торонто, Монреаля и Ванкувера). Основан в 1826 под названием Байтаун (Bytown) строителями канала Ридо между Монреалем и Кингстоном, получил современное название в 1855 по алгонкинскому имени реки. С 31 декабря 1857 — столица Канады, выбрана благодаря положению на границе Верхней и Нижней Канады; до 1865 временной столицей служил Квебек. Главной отраслью хозяйства стала деревообработка. В 1854 железная дорога связала О. с югом страны, в 1886 — с трансконтинентальной западно-­восточной осью. Конки с 1870, трамваи — с 1890 (существовали до 1959). После пожара 1900 14 % жителей остались без крова. В 1901 население О. (здесь и далее: в современных границах) насчитывало 101 тыс. человек. В 1950 принят генеральный план О. авторства французского архитектора Жака Гребера, с особым вниманием к развитию парков и удобной транспортной системе. Население О. в 1951 достигло 246 тыс. человек. В 2001 границы О. включили ряд пригородов. К 2016 23,6 % жителей О. составляли иммигранты.

Многочисленные университеты, музеи. Среди архитектурных памятников выделяются неоготические здания Парламентского холма (1859–1876, 1916–1924, 1927).

Лит. : Knight D. B. Choosing Canada’s Capital: Conflict Resolution in a Parliamentary System. Ottawa, 1991; Construire une capitale: Ottawa — Ottawa: Making a Capital / Ed. By J. Keshen, N. St-­Onge. Ottawa, 2001; Mullington D. Chain of Office: Biographical Sketches of the Early Mayors of Ottawa (1847–1948). Renfrew, 2005. А. А. Исэров.