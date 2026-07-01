ОТСТУПНОЕ

ОТСТУПНОЕ - способ прекращения обязательства, состоящий в предоставлении должником кредитору взамен предусмотренного исполнения другого, согласованного между ними исполнения.

В российском гражданском праве этот способ впервые прямо предусмотрен ГК РФ, хотя согласованная сторонами обязательства замена первоначального исполнения была возможна и ранее в силу общих начал (принципов) гражданско-правового регулирования. Отступное прекращает обязательство в момент предоставления должником кредитору нового исполнения обязательства, отличающегося от прежнего по содержанию и/или по стоимости. До этого момента между сторонами сохраняется прежнее обязательство, хотя кредитор до истечения согласованного срока предоставления Отступного не вправе требовать от должника прежнего исполнения. Этим Отступное отличается от новации, само соглашение о которой влечёт прекращение прежнего обязательства и появление между теми же сторонами нового обязательства. Возмездным характером Отступного отличается от прощения долга.

Соглашение об Отступном заключается сторонами обязательства обычно после его нарушения должником, но может заключаться и во время его действия, и в момент его возникновения (при заключении договора). Объектом Отступного может быть любой объект обязательства (вещи, деньги, права, работы или услуги, а также воздержание от действий). Размер, сроки и порядок предоставления Отсутупного устанавливаются соглашением должника и кредитора, в зависимости от которого предоставление Отступного может прекращать обязательство полностью, частично, а также по частям (пропорционально фактически предоставленному Отступному).

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