ОТСТАВКА

ОТСТАВКА​ - в конституционном праве , освобождение от должности должностных лиц высокого ранга, прекращение полномочий органа исполнительной власти.

Отставка может быть добровольной, по желанию самого органа или должностного лица (например, коалиционное правительство подаёт в Отставку в результате существенных внутренних разногласий, мэр города уходит в Отставку, переходя на другую работу), вынужденной (в результате сложившихся условий, очень низкого рейтинга доверия у населения и другого), принудительной (парламент путём вотума недоверия отправляет правительство в Отставку, президент отправляет в Отставку назначенного им главу администрации области). Уполномоченный орган или должностное лицо, к которому обращено заявление при добровольной или вынужденной Отставке, может не принять её и поручить органу или лицу продолжить работу в течение определённого периода (например, до создания нового правительства) или без указания срока.

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