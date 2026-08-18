ОТЩЕП

ОТЩЕП (англ. flake, нем. Abschlag, франц. ́eclat) - в археологии, продукт расщепления человеком каменного сырья, нуклеусов, бивня, трубчатых костей.

Отщепы могли использовать как орудия без вторичной обработки или как заготовки для орудий («изделий на отщепах»). Отщепы могут быть и отходами произодства нуклеусов и орудий. Для получения Отщепов применялась ударная или отжимная техника. Признаками преднамеренного расщепления являются: ударная площадка, ударный бугорок и ударная волна на одной из плоскостей Отщепа (брюшке), наличие негативов предыдущих снятий или (в случае отщепления первых сколов) естественной поверхности сырья (первичные Отщепы) на другой плоскости (спинке). Некоторые индустрии каменного века направлены на получение отщепов-заготовок, другая стратегия первичного расщепления - на получение пластин [от схожих Отщепов их отличают пропорции: длина превышает ширину более чем в 2 (по другим классификациям в 4) раза]. Отщепы, у которых соотношение ширины и длины близко 1: 2, называют пластинчатыми. Для мелких Отщепов (по некоторым классификациям шириной менее 1 см) используют также термин «чешуйки».

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