ОТС ГЕОРГ КАРЛОВИЧ

ОТС ГЕОРГ КАРЛОВИЧ (Ots) - российский и эстонский оперный и эстрадный певец (лирический баритон), народный артист СССР (1960).

Сын эстрадного певца Каарела (Карла) Отса (1882-1961 годы). В 1951 году окончил Таллинскую консерваторию. С 1945 году солист театра оперы и балета «Эстония». В репертуаре - оперные партии: Онегин («Евгений Онегин» П.И. Чайковского), Демон («Демон» А.Г. Рубинштейна ); Дон Жуан, Папагено, Фигаро («Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта ), Эскамильо («Кармен» Ж. Бизе), Малатеста («Дон Паскуале» Г. Доницетти ); Риголетто, Яго, Ренато («Риголетто», «Отелло», «Бал-маскарад» Дж. Верди), Джанни Скикки (одноименная опера Дж. Пуччини), Порги («Порги и Бесс» Дж. Гершвина). Имел успех и в опереттах в партиях: Граф Данило («Весёлая вдова» Ф. Легара); Тасилло, Пали Рач («Марица», «Цыган-премьер» И. Кальмана); Король («Перикола» Ж. Оффенбаха), Маркиз («Корневильские колокола» Р. Планкета), Андрей Балашов («Беспокойное счастье» Г. С. Милютина). Выступал в камерном репертуаре, исполнял песни советских композиторов: «Бухенвальдский набат» В.И. Мурадели (слова А.В. Соболева), «На Волге широкой» Б.А. Мокроусова (слова Е.А. Долматовского), песни В.П. Соловьёва-Седого «Если бы парни всей земли» (слова Долматовского) и «Подмосковные вечера» (слова М.Л. Матусовского), песни Э.С. Колмановского «Хотят ли русские войны» (слова Е.А. Евтушенко ) и «Я люблю тебя, жизнь» (слова К.Я. Ваншенкина) и другие.

Отличался благородной и сдержанной манерой пения, драматическим талантом. Особую популярность ему принесла роль Мистера Икса в экранизации оперетты И. Кальмана «Принцесса цирка» («Мистер Икс», 1958). Снимался в художественных фильмах: «Свет в Коорди» (1951, в роли Пауля Рунге), «Между тремя поветриями» (по роману Я. Кросса, 1970, в роли Бальтазара Руссова); в экранизации опер «Демон» А.Г. Рубинштейна (1960, в гл. роли), «Кола Брюньон» Д.Б. Кабалевского (телефильм-опера, 1972, в главной роли). Гастролировал в городах СССР и за рубежом.

О жизни и творчестве Отса сняты документальные фильмы «Рыцарь музыки» (1976), «Человек без маски. Георг Отс» (2006), художественный фильм «Георг» (2007, режиссер П. Симм).

Государственная премия СССР (1950, 1952, 1968), Государственная премия Эстонской ССР (1975). Награждён орденом Ленина (1970).