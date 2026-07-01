ОТРАСЛЬ ПРАВА

ОТРАСЛЬ ПРАВА - наиболее крупный элемент системы права, которая на разных уровнях складывается из правовых норм, правовых институтов, подотраслей и отраслей.

В основе Отрасли права находится правовая норма, остальные элементы создаются на её базе. Поэтому в конечном счёте Отрасль права определяется обычно как система однородных норм.

Первоначально в римском праве выделялись две крупные отрасли - публичное и частное право . Это деление сохраняет значение и в наши дни, но количество выделяемых Отраслей права возросло во много раз. Классификация отраслей, их систематизация - результат научного творчества учёных. Поэтому в науке допустимы разные взгляды на систему права, названия и количество Отраслей права. Однако некоторые постоянные константы системы Отраслей права существуют на протяжении веков. К ним относятся, например, конституционное, административное, гражданское, уголовное право. В условиях интеграции и дифференциации права возникают новые отрасли (в том числе комбинированные, комплексные, объединяющие несколько отраслей), от существующих «отпочковываются» другие отрасли (например, финансовое право), некоторые Отрасли права выделяются на основе комбинации норм разных отраслей (например, муниципальное право), в результате развития науки и техники (например, информационное право). Каждая Отрасль права представлена соответствующей отраслью законодательства, но не каждая отрасль законодательства имеет своей формой отрасль права. В XXI веке считается, что в России сложились следующие основные Отрасли права: конституционное, административное, финансовое, гражданское, трудовое, гражданское процессуальное, уголовное, уголовно-процессуальное право. Это деление осуществляется на основе учёта особенностей предмета и метода правового регулирования определённой группы общественныхх отношений. Другими Отраслями права считаются земельное, предпринимательское, семейное, налоговое, административно-процессуальное, банковское право, особо выделяют уголовно-исполнительное право. В системе права выделяют также отрасли материального и процессуального права. Отрасли материального права оказывают непосредственное воздействие на общественные отношения путём прямого, непосредственного правового регулирования, а объект материального права - имущественные, трудовые, семейные и иные материальные отношения (к категории материального относится большинство Отраслей права). Процессуальное право регулирует порядок, процедуру осуществления прав и обязанностей сторон, закрепляет процессуальные формы, необходимые для осуществления и защиты материального права (например, уголовно-процессуальное право).

В зарубежных странах имеются свои особенности систематизации в правовой науке. Так, в Великобритании существует своя классификация Отраслей права (общее право, прецедентное право, до 2000-х годов существовало также право справедливости, гражданского права как единой отрасли нет, существуют отрасли права недвижимого имущества, договорное право и другие). В Германии иногда разделяют конституционное и государственное право и так далее. Таким образом, названия Отраслей права разнятся и могут дать лишь самое общее представление о системе права, которая постоянно изменяется и обновляется вместе с движением жизни.

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