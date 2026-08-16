ОТРАР

ОТРАР (Отрар-Тобе) - городище IV-XVIII веков в Отрарском (Отырарском) районе Южно-Казахстанской области ( Казахстан ).

Отождествляется с городом Фараб, упоминаемым в средневековых арабских и персидских письменных источниках, впервые у Табари (по-видимому, как область), в связи с арабским завоеванием Средней Азии. Важны также описания в русских источниках с начала XVIII века, в том числе связанных с составлением карт Средней Азии . Археологические обследования с конца XIX века. В 1904 году членами Туркестанского кружка любителей археологии А.К. Кларе и А.А. Черкасовым проведены первые раскопки и снят топографический план. Позднее изучались в основном памятники отрарского ирригационного района (по берегам Сырдарьи), система древней ирригации близ Отрара. Систематические раскопки в Отраре и его окрестностях - Южно-Казахстанской комплексной археологической экспедиции (организована в 1969-1970 годах), наиболее масштабные в 1970-1980-е годы под общим руководством К.А. Акишева, К.М. Байпакова, на городище - Л.Б. Ерзаковича; с небольшими перерывами продолжаются по настоящее время. На городище выделяется 14 горизонтов.

Городище расположено на 5-угольном бугре площадью 20 га, высотой до 18 м, окружено крепостной стеной (лучше всего сохранилась на северо-восточной и восточной стороне) с башнями, 3 воротами. Выявлена регулярная планировка с 2 перпендикулярными главными улицами. Для 2-й половины XVI - 1-й половины XVIII веков исследовалось 20 кварталов, более 1000 жилых, хозяйственных, производственных построек, что позволило вычислить количество жителей Отрара в XVII веке - не менее 5500 человек. Основой застройки был прямоугольный квартал (площадью до 1500 м2), состоящий из небольших домовладений с входами из внутриквартального переулка, глухими стенами, образующими внешние стороны квартала. В кварталах находились загоны для скота, есть гончарные горны , следы кузнечного, бронзолитейного, ювелирного производства. Выделены постройки зажиточных горожан, людей среднего достатка, бедняков. Не менее трети жителей Отрара были ремесленниками (один из кварталов можно отнести к специализированным гончарным), почти треть - торговцами, в основном зерном. Более ранние периоды жизни Отрара изучены в меньших объёмах. Раскопаны остатки бани (хаммама) XI-XII веков, с центральным залом, помещениями для массажа, отдыха, раздевалками, молельней. На шахристане исследовано 4 домовладения XI-XIII веков, в том числе довольно крупное, разделённое внутренним коридором, с жилыми помещениями, кладовками, ванными комнатами. При строительстве использовался и обожжённый кирпич. Зафиксирован упадок городской жизни в XIII веке, что, очевидно, связано с монголо-татарским нашествием. Стратиграфическим раскопом в центре Отрара зафиксирован слой IV-VI веков, но характер раннего поселения в Отраре остаётся неясным. Пока можно говорить о существовании здесь города с IX-X веков.

Получена представительная коллекция керамики (в том числе расписной, резной, глазурованной; много целых форм), ювелирных изделий, орудий и другого. Большое число монет позволяет предложить детальную историческую и археологическую хронологию. Отрар - один из наиболее изученных археологических памятников на территории Южного Казахстана, эталонный памятник городского типа развитого и позднего Средневековья для всего Среднего Востока.

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