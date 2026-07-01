ОТОН, МАРК САЛЬВИЙ (лат. Marcus Salvius Otho)

Римский император (69 г.).

Этрусский род Сальвиев, из которого происходил будущий император, был незначительным; только его отец стал в 34 г. консулом, а позже, при Клавдии, возвысился. Отон был другом Нерона, непродолжительное время был женат на Поппее Сабине; с 58 по 68 гг. был наместником Лузитании; во время его отсутствия Поппея стала сначала любовницей, а затем женой императора. Отон поддержал направленный против Нерона мятеж Гальбы и первое время сохранял ему верность, но когда тот провозгласил наследником не Отона, а Пизона, поднял против него мятеж. 15 января 69 г. преторианцы на форуме зарубили Гальбу, а немного позже был убит и Пизон. Сенат провозгласил Отона императором, ему были вручены полномочия трибуна и звание Августа. В это время в Германии легионы уже провозгласили императором Вителлия; понимая неизбежность столкновения с ним, Отон сделал все возможное, чтобы расположить в свою пользу Рим и Италию. Он не допустил грабежа города солдатами, подтвердил все последние назначения Нерона и Гальбы, приблизил к себе Мария Цельса, полководца Гальбы, компенсировал потери имущества вернувшимся из ссылки сенаторам. Вителлия поддержали Германия, Галлия, Британия и Испания, на стороне Отона выступили Иллирик , Ахайя, Африка и восточные провинции. В начавшейся войне полководцами Отона были одержаны несколько незначительных побед, но в решающей битве при Бетриаке 14 апреля 69 г. Отон был разбит и покончил с собой.

Исторические источники :

Плутарх. Отон;

Светоний. Отон;

Тацит. История;

Дион Кассий. Римская история.

Иллюстрация :

Бюст Отона. Рим. Капитолийские музеи.