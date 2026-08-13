Ото́н, Марк Са́львий

Ото́н, Марк Са́львий ( лат. Marcus Sal-­vi­us Otho) (25.04.32, Ферентиум — 16.04.69, Брикселлум) — римский император (69). Происходил из этрусского рода Сальвиев. О. был другом Нерона , был женат на Поппее Сабине; когда он был наместником Лузитании (58–68), она стала сначала любовницей, а затем женой императора. О. поддержал мятеж Гальбы против Нерона, но, когда тот не сделал его наследником, поднял восстание. 15 января 69 преторианцы зарубили Гальбу, и сенат провозгласил О. императором. В это время в Германии легионы уже объявили императором Вителлия . Понимая неизбежность столкновения с ним, О. сделал все возможное, чтобы расположить в свою пользу Рим и Италию: он не допустил грабежа города солдатами, подтвердил все последние назначения Нерона и Гальбы, компенсировал потерю имущества вернувшимся из ссылки сенаторам. Вителлия поддержали Германия, Галлия, Британия и Испания, на стороне О. выступили Иллирик, Ахайя, Африка и восточные провинции. В начавшейся вой­не полководцами О. были одержаны несколько незначительных побед, но в решающей битве при Бетриаке 14 апреля 69 он был разбит и покончил с собой.

Лит. : Greenhalgh P. A. L. The Year of the Four Emperors. New York, 1975; Wellesley K. The Long Year A. D. 69. London, 1989; Murison C. L. Galba, Otho and Vitellius: Careers and Controversies. Hildesheim, 1993; Morgan G. 69 A.D.: the year of four emperors. Oxford, 2006. А. Д. Пантелеев.