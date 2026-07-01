ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА - разновидность субъективных гражданских прав , в которых управомоченному лицу (лицам) противостоит строго определённое обязанное лицо (лица).

Юридическая конструкция Относительных прав возникла в германской пандектистике (развитой германскими цивилистами XIX века теории, основой которой стали обработанные средневековой европейской юридичкеской наукой классические тексты римских юристов) на основе понятия личного иска (actio in personam). Относительные права противопоставляются абсолютным правам по критерию характера связи между управомоченным и обязанным субъектами. Если в Относительных правах субъекты строго индивидуализированы (например, кредитор и должник), то абсолютно управомоченному лицу противостоит неопределённый круг обязанных лиц (например, собственник и «все другие» лица, обязанные не нарушать его право собственности). Конструкция Относительных прав выполняет функцию систематизации гражданско-правовых категорий (видов субъективных прав), а также обеспечивает сравнительно простой в применении критерий определения круга обязанных лиц в том или ином правоотношении.

Концепция Относительных прав характерна в первую очередь для германской ветви континентальной правовой системы. В романской правовой догматике значение понятия «Относительные права» гораздо менее выражено и ограничивается главным образом сферой договорных обязательств (принцип «относительности договоров»), а ряд его функций выполняется специфическим понятием «противопоставимости» (l’opposibilit ́e). Российская цивилистическая традиция ориентируется на германскую конструкцию Относительных прав.

Понятие «Относительные права» подвергается постоянной критике, поскольку выявлен ряд аномалий, которые не вписываются в его логику. Например, случаи предоставления абсолютной защиты титульному владельцу по относительно-правовому (обязательственно-правовому) титулу, возможность нарушения чужих Относительных прав третьими лицами и так называемое отражённое действие Относительных прав друг на друга в конкурсном производстве.

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