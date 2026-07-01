ОТМАН ФРАНСУА

ОТМАН ФРАНСУА (франц. Hotman) - французский политический мыслитель, историк, юрист.

Из богатой семьи, принадлежавшей к «дворянству мантии», т. е. выслужившей дворянское звание. С 1546 года изучал право в Университете Орлеана, затем в Германии и Швейцарии. В 1547 году перешёл из католицизма в кальвинизм . Преподавал римское право и филологию в университетах Лозанны (1549-1555 годы), Страсбурга (1555-1563 годы). С 1562 года на службе у принца Конде Луи I де Бурбона, одновременно в 1563-1567 годах профессор права в Университете Валанса, с 1567 года - в Университете Буржа. Тогда же по протекции канцлера М. де Лопиталя назначен королевским историографом. Во время Религиозных (гугенотских) войн в 1568 году представлял протестантов на переговорах о мире в Блуа. После Варфоломеевской ночи (24.8.1572 года) бежал в Женеву, где до 1578 года преподавал в школе права и в 1584-1589 годах изучал алхимию, затем в Базель. С 1580 года на службе у Генриха Наваррского (смотри Генрих IV).

Главное сочинение Отмана - политический трактат «Франко-Галлия» («Franco-Gallia», 1573), в котором, используя архивные документы и исторические сочинения, выступил против абсолютной и наследственной королевской власти. Развивая идею народного суверенитета, Отман доказывает существование во Франции обычая избирать и низлагать правителя на собраниях, под которыми понимал «мартовские поля» в эпоху Франкского государства. Эти собрания, по мнению Отмана, заложили основы Генеральных штатов и ограничивали власть короля. Причину бедствий Франции Отман видел в допущении к власти людей низкого происхождения (чиновников и судейских), считал правомерными насильственное свержение короля-тирана и борьбу народа (под которым подразумевал дворянство) за общественное благо. Во «Франко-Галлии» Отман выдвинул концепцию синтеза галлов и германцев при формировании французского народа. Однако потребности протестантской партии вынудили его в трактате «О праве наследования французского королевства» («Tractatus de jure legitimi successoris in hereditate regni Galliae», 1584) встать на позиции легитимизма и доказывать законность прав Генриха IV на французский престол.

Среди других сочинений: политический памфлет «Тигр» («Le Tigre», 1560), призывавший к сопротивлению Гизам; трактат «Анти-Трибониан» («L’Anti-Tribonian», 1567), в котором Отман критиковал Кодекс Юстиниана, представленный как искажение подлинного римского права эпохи республики, и другие.