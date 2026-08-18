Отлуче́ние

Отлуче́ние ( лат. excommunicatio) — ­принудительное исключение верующих из религиозного сообщества, обычно за отклонения от принятого вероучения или недопустимое поведение. Подразумевает ограничения или полный запрет (временный или постоянный) на участие в деятельности сообщества, иногда — на общение с единоверцами (нарушение запрета также приводит к О.). В традиционных обществах отлученные подвергались поражению в правах или ставились вне закона. Временное или постоянное исключение из общины известны в иудаизме (херем), в исламе (такфир) и в других религиях, практически во всех направлениях христианства. О. упоминается уже в Новом Завете как радикальный способ сохранения церковного вероучения и поддержания дисциплины: отлученные полностью устранялись от участия в жизни общины и ее ритуалах (Мф 18.15–17; 1 Кор 5.11). Впоследствии право на О., принадлежавшее церковным иерархам, нередко использовалось как средство морального воздействия на противника в церковных или политических конфликтах, имущественных спорах. В средневековом каноническом праве О. рассматривалось как наказание, налагавшееся церковным судом. Среди богословов и правоведов велись дискуссии об условиях и процедурах наложения и снятия О. Выделялись разновидности О., в том числе интердикт (запрет на совершение обрядов и участие в них) и анафема (полное и окончательное О.). Многочисленные злоупотребления привели к обесцениванию понятия О., что побудило Тридентский собор более строго регламентировать его правила («Decretum de reformatione generali», 1563). В современном католичестве О. рассматривается как тяжкое наказание: отлученные лишаются прав и привилегий, но не обязанностей верующих, и не считаются исключенными из церкви.

Лит. : Hein K. Eucharist and Excommunication: A Study in Early Christian Doctrine and Discipline. Bern, 1973; Vodola E. Excommunication in the Middle Ages. Berkeley (Ca.), 1986; Long D. P. Eucharistic Ecclesiology and Excommunication // Ecclesiology. Vol. 10 (2). 2014. P. 205–228; Exclure de la communauté chrétienne: Sens et pratiques sociales de l’anathème et de l’excommunication (IVe — XIIe siècles) / Éd. G. Bührer-­Thierry, S. Gioanni. Turnhout, 2015; Murray A. Conscience and Authority in the Medieval Church. Oxford, 2015. А. А. Королев .