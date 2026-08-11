ОТКРЫТОЕ ОБУЧЕНИЕ

ОТКРЫТОЕ ОБУЧЕНИЕ - способ организации учебной работы в школах, для которого характерны отказ от классно-урочной системы и от оценки успеваемости на основе заданных норм, гибкая «открытая» организация учебного пространства, подвижный состав учебных групп.

Занятия проводятся одновременно несколькими учителями со значительным числом учащихся (свыше 100) в большом помещении, которое разделено подвижными перегородками или школьной мебелью на соединяющиеся учебные зоны («открытый» класс). Ученики работают небольшими группами или индивидуально, возможна «вертикальная» группировка учащихся разного возраста. Взаимодействие с учителем подчиняется задачам мотивации и ориентации учащихся в самостоятельной работе с учебными материалами.

В теоретическом и организационно-методическом плане Открытое обучение восходит к педоцентристским установкам прагматистской педагогики и нового воспитания и связано с проводившимися в их рамках дидактическими поисками в направлении индивидуализации обучения. Широкое распространение Открытое обучение получило в начале 1960-х годов в Великобритании, в 1970-х годах и в других странах, прежде всего в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Практика Открытого обучения в 1960–70-х годах закрепляется в соответствующей архитектуре «открытых» зданий начальных школ. Открытое обучение связывают с положительными сдвигами в отношении учеников к школе, указывая на доброжелательную, эмоционально насыщенную психологическую атмосферу взаимоотношений учителей и учащихся (у части детей в связи с отсутствием постоянного руководства со стороны учителя наблюдается состояние тревожности). В отдельных случаях Открытое обучение может положительно влиять на результаты учебно-воспитательного процесса, однако в целом наблюдается тенденция к снижению успеваемости, особенно среди учащихся из семей с низкими доходами. Против Открытого обучения выступают и некоторые родители и учителя - сторонники лозунга «Назад к основам!», требующие возврата к традиционным формам и методам обучения в начальной школе.

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