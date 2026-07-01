ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - комплексная и целостная система обучения, основанная на взаимодействии учебных учреждений, центров и виртуальных представительств, оказывающих образовательные услуги различным группам населения.

Современная система Открытого образования представляет собой совокупность педагогических, технических, информационных и организационных подходов в образовании, обеспечивающих процесс обучения на основе компьютерно-опосредованной коммуникации. Открытое образование реализуется через дистанционные образовательные технологии (смотри Дистанционное обучение ) с помощью информационно-образовательных порталов - учебно-методических и программно-технических комплексов, обеспечивающих доступ пользователя к информационно-образовательным ресурсам.

Цель Открытого образования - создание оптимальных условий для развития личности каждого человека путём непрерывного образования и повышения своего профессионального роста в условиях информационного общества. Открытое образование даёт возможность не только воспринимать инновационные тенденции извне со стороны развивающегося общества, но и модернизировать традиционные формы преподавания и управления образовательным процессом, что способствует внедрению в процесс обучения разнообразных современных методик обучения и программ, новых форм организации учебной деятельности. Инновационные методы обучения обеспечивают личностно-ориентированный подход в образовании, в том числе обучение по индивидуальным, специально разрабатываемым для каждого отдельного ученика учебным планам и заданиям с учётом его интересов и способностей. Система Открытого образования позволяет не только непрерывно обучаться, но и создаёт уникальную информационно-образовательную среду для творческого развития личности как ученика, так и учителя, раскрывая многообразие их возможностей с помощью социальных сетей и сетевых сообществ.

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