ОТКРЫТОЕ МОРЕ

ОТКРЫТОЕ МОРЕ -

1. Условное название водной поверхности моря вне пределов прибрежной зоны.

2. Часть Мирового океана, расположенная за пределами территориальных вод и экономических зон государств и находящаяся в общем пользовании всех стран.

3. Международно-правовой режим, который определяет порядок и условия использования Открытым морем. В его основе лежит принцип свободы открытого моря. Оно открыто для всех государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю. Свобода Открытого моря включает свободу судоходства, рыболовства, а также полётов, прокладки подводных кабелей и трубопроводов, возведения искусственных островов и других установок и научных исследований. Государства, осуществляющие эти свободы, должны разумно учитывать заинтересованность других государств в пользовании свободой открытого моря.

Понятие «Открытое море» возникло не сразу. Изначально действовала практика провозглашения исключительных или преимущественных прав прибрежного государства на эксплуатацию живых морских ресурсов и плавание в более или менее широких морских зонах, прилегающих к его берегам. Вплоть до XVII века не было недостатка в претензиях на исключительную собственность в отношении пространств моря и целых океанов. Объявив то или иное море под своей властью, государства преследовали и захватывали иностранные суда, плавающие в его пределах, требовали от них морских салютов в знак подчинения, облагали их пошлиной и подчиняли своей юрисдикции (такие притязания заявляли Венецианская республика - на Адриатическое море; Генуя - на Лигурийское море; Португалия - на Индийский океан и часть Атлантического океана к югу от Марокко; испанцы - на Мексиканский залив и Тихий океан; англичане - на моря, окружающие Соединённое королевство, и на Северное море; Дания и Швеция - на Балтийское море; Турция - на Чёрное море). Как отмечал Ф.Ф. Мартенс, «трудно было разрешить на основании какого-либо общего бесспорного начала те пререкания государств, которые возникали из этих притязаний, и нет ничего удивительного, что единственным их судьёй был признан папа, который и присуждал моря и части океанов кому и как находил нужным». Так, в 1493 году Александр VI в серии папских булл попытался поделить территорию и океаны между Португалией и Испанией (смотри Тордесильясский договор 1494 года). Позднее, в соответствии с потребностями экономики, техники промысла, мореплавания и международных связей, сформировался принцип свободы моря. Доктринальное обоснование легитимности этого принципа впервые было дано Г. Гроцием в его труде «Mare Liberum» (1609). Позднее швейцарский учёный Э. Ваттель в книге «Право народов» (1758) развил учение Гроция. Во 2-й половине XVIII века принцип Открытого моря уже не встречал возражений в доктрине международного права.

В современном праве понятие и статус Открытго моря (High seas) определены Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Открытым морем считаются морские пространства, которые не входят ни в исключительную экономическую зону, ни в территориальное море или внутренние воды какого-либо государства, ни в архипелажные воды государства-архипелага (статья 86 Конвенции). Оно находится в общем и равном пользовании всех наций. Никакое государство не вправе претендовать на подчинение какие-либо части Открытого моря своему суверенитету. Открытое море резервируется для мирных целей. Военные корабли пользуются в Открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого бы то ни было государства, кроме государства флага.

В Открытом море запрещаются перевозка рабов (статья 99 Конвенции), пиратство (статья 101 Конвенции) и другие противоправные действия. При наличии разумных оснований подозревать совершение таких действий у военных кораблей существует право на осмотр соответствующих судов (статья 110 Конвенции). Государственный суверенитет в Открытом море проявляется в форме исключительной юрисдикции государства в отношении судов, плавающих под его флагом. Суда, плавающие под флагом государства, имеют его «национальность» (статья 91 Конвенции). Между государством и судном должна существовать реальная связь (genuine link). Судно, плавающее под флагами двух или более государств, может быть приравнено к судам, не имеющим национальности.

Все государства сотрудничают в принятии таких мер, какие окажутся необходимыми для сохранения живых ресурсов Открытого моря (статья 117 Конвенции).

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