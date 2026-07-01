ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ - способ волеизъявления членов коллегиального органа или участников съезда, собрания, совещания с целью выявления мнения большинства по обсуждаемому вопросу.

Открытое голосование может осуществляться посредством поднятия руки, вставания, разделения на группы, придерживающиеся противоположных позиций, выкрикивания, использования бюллетеней или электронной системы голосования. При Открытом голосовании каждый участник голосует лично, передача голоса другому лицу допускается лишь в установленных случаях. В парламенте Франции предусмотрены количественные ограничения: депутат может проголосовать только ещё за одного члена палаты, если делегация оформлена надлежащим образом и причина отсутствия уважительная (болезнь, несчастный случай, серьёзные события в семье, мешающие изменить местопребывание, выполнение временного поручения правительства, участие в международных ассамблеях по поручению палаты, нахождение за пределами страны в период созыва чрезвычайной сессии, прохождение военной службы, непреодолимая сила). Открытое голосование бывает поимённым или деперсонифицированным. В Японии члены Палаты советников, голосующие за определённое решение, опускают белые бюллетени с собственным именем в урну для голосования; те, кто голосует против, - зелёные бюллетени.

В России в Государственной думе Открытое голосование может проводиться с использованием электронной системы голосования или без её применения. Если электронная система не используется, подсчёт голосов осуществляет счётная комиссия, которая избирается палатой. В случае применения электронной системы голосования депутат, если он отсутствует на заседании по уважительной причине, может передать свой голос другому члену фракции. Для этого необходимо подать заявление на имя председателя палаты и указать причины отсутствия, время, на которое передаётся голос, а также то, как необходимо распорядиться его голосом при осуществлении голосования. В случае использования электронной системы депутат имеет право получить список с результатами поимённого голосования.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)