ОТКРЫТИЕ ИНДИИ ВАСКО ДА ГАМОЙ

Португальцы несколько раз предпринимали попытку достичь Индии. В 1487 г. португальский король Жуан II направил двух офицеров, одному из которых удалось достичь цели экспедиции и отправить на родину ценные сведения. В результате плавания Б. Диаша был открыт мыс Доброй Надежды, его судно обогнуло Африку и вышло в Индийский океан. Следующая экспедиция к берегам Индии состоялась уже при новом португальском короле Мануэле I. К плаванию было подготовлено 3 основных корабля: «Сан-Габриэл», «Сан-Рафаэл» и «Берриу» и небольшое транспортное судно. Главным штурманом стал моряк, проплывший вместе с Б. Диашом, в его распоряжении были лучшие навигационные приборы и карты, имевшиеся у португальцев. В июле экспедиция под командованием Васки да Гамы покинула Лиссабон, некоторое время их сопровождал корабль Б. Диаша. В ноябре они достигли берегов о. Святой Елены, где рассчитывали на короткий отдых и починку судов, однако местные жители внезапно напали на моряков, а Васко да Гама был ранен стрелой в ногу. В конце ноября экспедиция с трудом обогнула мыс Доброй Надежды и остановилась в бухте Мосселбай. К этому моменты транспортное судно полностью пришло в негодность, к счастью у местного населения им удалось приобрести провиант. После нескольких коротких остановок, в 1498 г. экспедиция достигла портового города Малинди, где была дружелюбно встречена местным правителем. На рынке португальцы обнаружили индийских купцов, и Васко да Гама нанял лоцмана для пересечения Индийского океана. Благодаря попутному муссону, португальские корабли быстро достигли берегов Индии, причалив к портовому городу Каликут, где местный правитель принял его и разрешил открыть торговую факторию.

Возвращение экспедиции домой

Через несколько месяцев, Васко да Гама отправился домой с грузом пряностей. В январе 1499 г. они прибыли в Малинди, где смогли пополнить припасы, к этому времени экипаж значительно поредел. В районе Момбасы пришлось сжечь «Сан-Рафаэл». В апреле с большим трудом они достигли островов Зеленого мыса, откуда более быстроходный корабль «Берриу» был послан в Португалию для доставки вестей об экспедиции. В это время скончался от болезни брат Паула да Гама, которого мореплаватель похоронил в монастыре Ангра-ду-Эроишму на о. Терсейра. В сентябре 1499 г. Васко да Гама на флагманском судне «Сан-Габриэл» вошел в лиссабонскую бухту. Всего на родину вернулось 55 участников экспедиции, больше сотни погибло от болезней и от столкновений с пиратами и туземцами.

Значение открытия

Это плавание по праву считается одним из наиболее известных в Эпоху великих географических открытий, т. к. впервые был проложен морской путь из Европы в Индию, что послужило толчком к развитию мировой торговли того времени. С этого момента именно морской, а не сухопутный путь становится настоящей транспортной артерией между Востоком (Китай, Индия) и Западом. За успешную экспедицию, португальский король Мануэл I удостоил Васко да Гама титулом «дона», а в 1502 г. присвоил званием «адмирала Индийского океана». После удачного плавания, Португалия стала развивать свой успех и каждый год к берегам Индии стала отправлять экспедиции, еще в двух принял участие и Васко да Гама, скончавшийся в Коччи (Индия) в 1524 г.