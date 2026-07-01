ОТКРЫТАЯ ФОРМА

ОТКРЫТАЯ ФОРМА в архитектуре - художественная форма неклассического типа, отличительным свойством которой является динамизм в противовес композиционной статике классических форм.

Термин «Открытая форма» принадлежит Г. Вёльфлину, делившему стили архитектуры и изобразительных искусств на классические (им свойственна тенденция к замкнутой, или закрытой, форме с её чёткими геометрическими основами композиции) и аклассические (где эта тенденция отсутствует). Так, для замкнутой формы в стиле Ренессанс , по Вёльфлину, характерны центральноосевые композиции; отсутствие этого признака определяет открытость формы в стиле барокко.

Идеи Открытой формы (часто без употребления этого термина) высказывались теоретиками других искусств, прежде всего по отношению к новоевропейской музыке, которой органически присущи движение и процессуальность (Э. Курт, Б.В. Асафьев). В музыкальном формообразовании Асафьев выделял тенденцию к кристаллизации (в повторяющихся интонациях, в симметрии каденций), противопоставляя ей одновременно ощутимую тенденцию к неустойчивому равновесию, когда «ни один момент интонирования… не оценивается как самодовлеющий, а всегда как стадия перехода…». В музыке конца XIX - начала XXI веков (у Г. Малера , А. Шёнберга, Б. Бартока, Д.Д. Шостаковича , В.И. Мартынова и других) такое неустойчивое равновесие нередко распространяется на всю композицию, оправдывая тем самым применение термина «Открытая форма». Этим термином в музыке называют также результат вмешательства исполнителя в процесс звуковой реализации произведения (главным образом в алеаторике). Попытки перенести аналитическую методологию и терминологию Вёльфлина в область литературоведения (О. Вальцель и другие) не прижились.

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