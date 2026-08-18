ОТКРОВЕНИЕ

ОТКРОВЕНИЕ - в теистических религиях в широком смысле - явление божества, его непосредственное волеизъявление или исходящая от него информация, в узком смысле - Священное Писание.

В монотеистических религиях в Откровении трансцендентный личный Бог прямо или опосредованно (через ангельский мир, пророков, посредством чудесных явлений) открывает Себя людям, возвещая Свою волю и замысел о мире. Инициатива Откровения в монотеистических религиях всегда исходит от Бога. Откровение рассматривается религиозным сознанием как абсолютный критерий человеческого поведения и познания. Так называемые авраамические религии - иудаизм , христианство , ислам принято называть также религиями Откровения. Кроме истинного Откровения существует понятие ложных Откровениях, выражаемых злыми духами, лжепророками, ложными чудесами. В отличие от лжепророков, истинные пророки характеризуются тем, что к Божественному Откровению они ничего не добавляют от себя, не пытаясь вместить его в рамки собственной логики.

Во многих религиях письменная фиксация Откровения признаётся источником вероучения, Священным Писанием (Танах в иудаизме, Авеста в зороастризме, Библия в христианстве, Коран в исламе), которое истолковывается и раскрывается в Предании (Талмуд в иудаизме, святоотеческое наследие в христианстве). В индуизме Откровению как Писанию отчасти соответствует понятие шрути, Преданию - смрити (в Ведах боги, как правило, к людям сами не обращаются, а в классическом индуизме статус богов во многом отличается от личностного Абсолюта).

В Танахе возвещение Бога о Самом Себе, а также Его воли нашло различные выражения, главными из которых являются сами писания. Основным событием в становлении и жизни еврейского народа является Синайское Откровение - дарование Богом Торы народу на горе Синай. При этом чрезвычайно важным считается предполагаемое аутентичное сохранение изначальной письменной формы Откровения (прежде всего, Торы). Откровение проявляется также посредством какого-либо чуда, в виде прорицания, знамения. Откровением Бога, Его действием в мире предстаёт сама история израильского народа.

Согласно христианским представлениям, Откровение, начатое в Ветхом Завете, завершается в Новом Завете. Высшим и окончательным Откровением Бога в истории являются Боговоплощение, Воскресение Христово, а также грядущее Второе пришествие Христа. Будучи воплотившимся Сыном Божиим, Иисус Христос явил Собой тайну Святой Троицы. В христианстве существует также понятие частных Откровений - явления Бога или различных Его посланников, сообщения Богом Своей воли тем или иным лицам, что, например, выражается в видениях отдельных святых-мистиков (смотри также Мистика).

Ислам осознаёт себя самым новым и, следовательно, высшим Откровением Бога. Различаются пророческое Откровение (вахй, танзил), обращённое к целым народам, и менее значимое Откровение (ильхам), доступное святым (аулия) и мистикам (смотри также Суфизм). Согласно мусульманскому вероучению, окончательную форму Откровение приняло в Коране, ниспосланном Аллахом пророку Мухаммеду через ангела Джибрила в голосах, видениях и сновидениях. Шииты верят в продолжение полученного пророком Мухаммедом Откровения через имамов и высших богословов-правоведов - аятолл.

В иудаизме и христианстве Откровение также литературный жанр (апокалиптическая литература), содержащий описание явленных человеку Божественного Откровения или видений. Этот жанр возник в 1-м тысячелетии до н. э. («Апокалипсис Исайи» - Ис. 24–27; Книга Еноха) и нашёл своё продолжение в христианской письменности (Откровение Иоанна Богослова, «Откровение Варуха», «Откровение Петра», «Откровение Павла», «Откровение Пресвятой Богородицы», «Откровение Божественной любви» Юлианы Нориджской).

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