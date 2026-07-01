ОТКЛОНЕНИЕ В МУЗЫКЕ

ОТКЛОНЕНИЕ В МУЗЫКЕ - в гармонической тональности введение побочных функций тональных к нетоническому аккорду, принимаемому за местную тонику.

Обычно к местной тонике тяготеет побочная доминанта (наиболее типичный случай - двойная доминанта, т. е. доминанта к доминанте), реже - побочная субдоминанта. В традиционных курсах гармонии принято рассматривать Отклонение как кратковременную модуляцию (микромодуляцию) - уход в другую тональность, не закреплённый каденцией (в англо-американской теории музыки понятие Отклонения даже не выражено терминологически). При этом ставятся в один ряд тяготение к общему тональному центру и гораздо более слабое тяготение к местному устою. Различие состоит в том, что тоника главной тональности есть устой в собственном смысле слова, а местная тоника сохраняет свою неустойчивость по отношению к главной, тяготея к ней.

Более точно Отклонение трактуется как побочная тональная ячейка - субсистема (термин И.В. Способина) в рамках общей системы данной тональности. Наличие хроматических субсистем типично для внутритонального развития в предложении, периоде, где Отклонение усиливает напряжение, свойственное неустойчивой гармонии .

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