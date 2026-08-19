Отка́зники

Отка́зники — неофициальный термин, использовавшийся для обозначения граждан СССР, получивших от властей отказ в разрешении на выезд из страны в 1970–1980‑е. Эмиграция из СССР была в принципе разрешена и расширялась в связи с Разрядкой , но официально осуждалась. Заявление о желании эмигрировать влекло за собой увольнение с работы, срок рассмотрения заявлений был длительным. Тяжелой оказывалась ситуация тех, кому отказывали в выезде, — они уже считались предателями и не могли получить прежнюю престижную работу. Мотивом отказа обычно была причастность О. к каким‑либо государственным секретам. Подавляющая часть О. — евреи, в связи с ростом эмиграции в Израиль. О. получили поддержку со стороны диссидентского движения . Сбор информации об О. трактовался властями как шпионаж (дело А. Б. Щаранского 1977–1978), ведь ее публикация затрагивала и вопросы государственных секретов, к которым были причастны О. В связи с завершением разрядки в начале 1980‑х масштабы эмиграции были сокращены (в 1979–1984 с 51 333 до 896 выездных виз), что обострило проблему О. Общее число отказников в 1981 достигло 40 тыс. Но с началом Перестройки подавляющее большинство отказников получило право на выезд, а диссидентов было освобождено.

Лит .: Altshuler M. Who are the “Refuseniks”? A Statistical and Demographic Analysis // Soviet Jewish Affairs. 1988. Т. 18. № 1. P. 3–15; Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР. Вильнюс, 1992 ; Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008. А. В. Шубин .