ОТИКУБО-МОНОГАТАРИ

ОТИКУБО-МОНОГАТАРИ («Повесть об Отикубо», в русском переводе 1962 года - «Повесть о прекрасной Отикубо») - нонимный памятник японской литературы, созданный предположительно в конце X века.

Повесть, представляющая собой разработку широко распространённого сказочного мотива о злой мачехе и падчерице на фоне реалистической картины жизни японского аристократического общества, пользовалась большой популярностью. Характерная особенность «Отикубо-моногатари» – активное использование диалогов , писем, стихотворений, а также авторских обращений к читателю.

Издания:

Повесть о прекрасной Отикубо: Старинные японские повести. М., 1988. С. 57–245.

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