ОТХОДНИЧЕСТВО

ОТХОДНИЧЕСТВО - в России и СССР временный уход крестьян на заработки из мест постоянного жительства в относительно отдалённые районы, в том числе в города.

Зимой, во время перерыва в сельскохозяйственных работах, развивалось неземледельческое Отходничество, в летний период преобладало земледельческое Отходничество. Являлось важным фактором формирования рынка наёмной рабочей силы как в сельском хозяйстве, так и в других сферах экономики. Крестьяне-отходники участвовали в процессе градообразования, составляли значительную часть городского населения в XVIII - 1-ой четверти XX века, работали в сфере строительства, в торговле, на транспорте, фабриках и заводах, были в услужении. В отдельных видах промыслов, наряду с индивидуальной, была распространена артельная форма отходничества.

Известно в России с давних времён. При Петре I в полицейских и фискальных целях для уходивших на заработки крестьян введены паспорта , что свидетельствует о принятии Отходничеством массового характера. Заметно возросло в конце XVIII века, особенно в центральных губерниях: из Московской губернии на заработки уходило от 10 до 15% мужского населения, из Ярославской губернии - 15-23%, из Костромской губернии - до 25%, из Нижегородской губернии - 8-12%. Рост Оотходничества в 1-й половине XIX века связан с переводом помещичьих крестьян с барщины на оброк. В 1850-х годах в сельском хозяйстве было занято свыше 700 тысяч наёмных рабочих, главным образом отходников, из них около 300 тысяч нанимались на сезонные работы в степных губерниях, 150 тысяч - в Заволжье, 120 тысяч -в Прибалтике, остальные - на сельскохояйственные работы в промышленных губерниях центра страны, где промысловые крестьяне считали более выгодным нанимать для обработки своих наделов сезонных работников. В 1859 году в Европейской России выдано около 1,3 миллиона паспортов на отлучку на срок от полугода до 3 лет, не считая краткосрочных билетов на срок 1-3 месяца.

Отходничество в пореформенной России.

Наиболее широкие размеры Отходничество приняло после крестьянской реформы 1861 года, которая привела к бoльшей свободе передвижения крестьян. Отходники стимулировали аграрное перенаселение, появление массы обедневших крестьян, увеличение спроса на наёмную рабочую силу, возросшие темпы урбанизации всего уровнем промысловых заработков. Наиболее притягательными для отходников являлись Санкт-Петербскоая и Московская губернии, другие индустриально развитые районы Центральной России (Владимирская, Калужская, Костромская, Нижегородская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Рязанская, Ярославская губернии), Прибалтика, а также Архангельская, Олонецкая и Новгородская губернии, где открывались широкие возможности для работы на лесозаготовках. Согласно данным паспортной статистики МВД по 50 губерниям Европейской России, на заработки уходило в среднем ежегодно в 1861 - 1870-е ггоды около 1,3 миллиона человек, в 1881-1890 годы - свыше 4,9 миллионов человек, в 1891-1895 - 6,8 миллионов человек, в 1896-1900годы - 7,8 миллионов человек, в 1901-1905 годы - 8,9 миллионов человек, в 1906-1910 годы - 9,4 милллионов человек (в урожайные годы число отходников в целом уменьшалось, в неурожайные - росло). На рубеже XIX-XX веков отходники составляли 1/3 трудового населения деревни, при этом в центральнопромышленных губерниях на заработки уходило до половины крестьян. На фабрики и заводы направлялись в разных губерниях от 7% до 23% отходников, в мелкую обрабатывающую промышленность - 14-27%, в строительство - до 46%, но основная масса - в сферу торговли и услуг, на транспорт, частично в добывающую промышленноссть. В земледельческий отход, также существенно возросший к концу XIX века, шли преимущественно малоземельные крестьяне центральночернозёмных губерний. Основными тенденциями развития Отходничества, помимо роста числа отходников, являлись углубление региональной специализации отходников (крестьяне отдельных губерний, уездов или волостей занимались определёнными видами промыслов), увеличение продолжительности отхода и расширение его географии, вовлечение в отход женщин и подростков.

Уходя на заработки даже на длительный срок, становясь наёмным рабочим, крестьянин продолжал оставаться членом сельской общины. Однако «мир» обычно стремился исключить из земельного передела крестьян, находившихся в долгосрочном отходе, если они на протяжении ряда лет не поддерживали деловой связи с родной деревней, не обновляли паспортов, жили «на стороне» всей семьёй и так далее. Даже в случае возвращения такие крестьяне не всегда могли рассчитывать на получение в пользование участка надельной земли либо им доставался надел наихудшего качества, нередко после обращения с жалобой в вышестоящие инстанции. Отношения отходников с крестьянским «миром» зависели, прежде всего, от исполнения ими фискальных обязательств перед общиной. К концу XIX века проблема взыскания налоговых недоимок с отходников обострилась. Закон от 22.5(3.6).1895 года обязывал фабрикантов по требованию сельских властей удерживать 1/4 заработка отходников для отсылки в деревню на погашение недоимок. Указ императора Николая II от 5(18).10.1906 года «Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных состояний» освобождал отходников от сословно-правовой зависимости, привязывавшей их к общине, уравнивал крестьянство с другими сословиями в праве свободно избирать место постоянного жительства, предоставлял им возможность получения бессрочных паспортов, вне зависимости от согласия общины и земского начальника. Наряду с некоторым спадом краткосрочного Отходничества, в период столыпинской аграрной реформы резко возросло число крестьян, покидавших деревню на год и более.

Отходничество в Советской России и СССР.

В период революций 1917 года и Гражданской войны 1917-1922 годов разрушение прежних хозяйственных связей, предельно ограничившее возможности для промысловых заработков, а также уравнительное перераспределение земли и продовольственный кризис, побуждавшие отходников возвращаться к занятию сельским хозяйством, привели к фактическому прекращению Отходничества. Крестьянская промысловая миграция вновь возобновилась с переходом к НЭП у. В 1920-е годы количество крестьян, вовлечённых в отхожие промыслы, значительно возросло, однако не достигло дореволюционного уровня.

По данным Всероссийской городской переписи 1923 года, 16,1% самодеятельного населения Москвы (132,5 тысяч человек) состояли членами деревенского хозяйства и каждый второй из них оказывал материальное содействие своим родственникам в деревне. Возрождению Отходничества благоприятствовало советское земельное законодательство, закреплявшее за отсутствующими крестьянами широкие права в сфере землепользования: согласно Земельному кодексу РСФСР 1922 года, земля крестьянина, ушедшего на «трудовые заработки», сохранялась за ним в течение двух севооборотов, в случае возвращения по прошествии этого срока он наделялся землёй из «земельного запаса», а при отсутствии запаса - наравне с остальными членами земельного общества при ближайшем переделе земли. Повышение уровня землеобеспеченности крестьян в условиях НЭПа обусловило преобладание краткосрочного отхода: по данным обследования 1926/1927 годов, средняя продолжительность пребывания на отхожих заработках по РСФСР для сельскохозяйственных промыслов составила 4,2 месяца, а для неземледельческих - 5 месяцев (в них в 1920-е годы было занято свыше 3/4 отходников - от 78,6 до 89,2%). Среди отходников в неземледельческих промыслах чернорабочие составляли 21-37%, строительные рабочие - 14-18,5%, в промыслы по сплаву и заготовкам леса направлялось от 4 до 18% отходников, на промышленные и ремесленные предприятия - от 9 до 12%, на торфоразработки - от 2 до 5%. Главными районами Отходничества оставались Центральнопромышленный [875,4 тысяч (или 27,8%) крестьян, уходивших на заработки к 1927 году, преимущественно в строительство, фабрично-заводскую и ремесленную промышленность], УССР (16,4%, в абсолютном большинстве чернорабочие и сельскохозяйственные рабочие), Центральночернозёмный (9,3%; главным образом чернорабочие и строители), Средневолжский (8,1%; в основном чернорабочие) и Ленинградско-Карельский (7,9%; в абсолютном большинстве рабочие на лесозаготовках).

Отходничество стало главной причиной роста безработицы в городах, поскольку приток рабочей силы из деревни значительно превышал потребности в ней ещё не восстановившейся полностью промышленности. Декретом «О борьбе с безработицей» от 23.8.1924 года СНК РСФСР поручил Наркомату земледелия совместно с Наркоматом труда разработать мероприятия по расселению на свободные земли крестьян, которые вследствие своей бедности уходили в поисках работы в города. Однако укоренившиеся традиции «посторонних» заработков, а также утрата многими отходниками устойчивого интереса к земледелию сделали переселенческую программу правительства малоперспективной. К середине 1920-х годов Отходничество - значимый фактор общественно-политической жизни вследствие распространившегося среди рабочих-сезонников недовольства массовыми увольнениями в промышленности и на транспорте, вызванными сокращением бюджетного финансирования в 1924 году. В период НЭПа, по сведениям ОГПУ, отходники являлись одной из наименее лояльных к власти категорий крестьянского населения. Во 2-й половине 1920-х годов в государственном регулировании крестьянской промысловой миграции возобладали ограничительные меры: отходников снимали с учёта на биржах труда, исключали из профсоюзов, высылали из городов. С 1926 года неземледельческие заработки крестьян-отходников облагались сельхозналогом, однако масштабы промысловой миграции сельского населения продолжали расти.

В связи с массовым бегством крестьян от насильственной коллективизации Отходничество стало рассматриваться властями как форма сопротивления «кулачества» колхозному строительству. Руководство сельскохозяйственных предприятий стремилось воспрепятствовать уходу крестьян на заработки, подвергая их различным санкциям, вплоть до исключения из колхозов, что влекло за собой перевод в разряд единоличников, завышенное обложение сельхозналогом и другое. Вместе с тем политика индустриализации потребовала привлечения дополнительной рабочей силы в промышленность, поэтому государство, с одной стороны, стремилось устранить чрезмерные административные барьеры для промысловой миграции, с другой - превратить её в централизованно регулируемый процесс перераспределения трудовых ресурсов между городом и деревней. Постановление СНК СССР от 16.3.1930 года под угрозой привлечения к уголовной ответственности воспрещало органам власти и колхозным организациям «препятствовать отходу крестьян на отхожие промыслы и сезонные работы». Постановления ЦИК и СНК СССР от 30.6.1931 года и от 17.3.1933 года предусматривали льготы по сельхозналогу, по страхованию и поставкам для отходников-единоличников и колхозников, временно покидавших деревню с целью работы на основании зарегистрированного в правлении колхоза трудового договора (в случае самовольного отхода колхозник подлежал исключению из колхоза). Введённая в 1932 году паспортная система предельно ограничила свободную миграцию крестьянства, установив жёсткую административную границу между населением города и деревни. Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 19.12.1935 года запрещалось исключать из колхозов членов семей колхозников по причине ухода на временную или постоянную работу в государственных предприятиях. После Великой Отечественной войны Отходничество окончательно сменилось организованными формами мобилизации рабочей силы из сельской местности в промышленность, строительство и на транспорт.

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