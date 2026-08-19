ОТЕРО СИЛЬВА МИГЕЛЬ

ОТЕРО СИЛЬВА МИГЕЛЬ - венесуэльский писатель, общественный деятель, журналист, член Венесуэльской академии испанского языка (1967).

Из небогатой рабочей семьи. В 1924 году начал изучать инженерное дело в Университете Каракаса, в 1928 году принимал активное участие в революционном движении. В 1930-1936 и 1937-1941 годах в эмиграции. В 1943 году в Каракасе начал выпускать газету коммунистического толка «El Nacional». Окончил Центральный университет Венесуэлы (1949). В 1958 году избран в Национальный конгресс; способствовал созданию Национальной галереи искусств, Национального института культуры и других.

Дебютировал сборником патриотической лирики «Вода и русло» («Agua y cauce», 1937). Размышлениями о природе, космосе, культуре проникнуты поэтический сборник «25 стихотворений» («25 poemas», 1942), поэма «Хоральная элегия Андресу Эллою Бланко» («Elegía Coral a Andrés Eloy Blanco», 1958) и другие. Наибольшую известность снискала проза Отеро Сильвы: автобиографический роман «Лихорадка» («Fiebre», 1939, переработанное издание - 1971, русский перевод 1964); романы «Мёртвые дома» («Casas muertas», 1955, русский перевод 1961), «Контора № 1» («Officina № 1», 1961, в русском переводе 1968 года - «Город в саванне») о болезненной ломке традиционного уклада жизни многонационального венесуэльского общества.

В романе «Смерть Онорио» («La muerte de Honorio», 1963, в русском переводе 1966 года - «Пятеро, которые молчали») обратился к модернистской технике (приём внутреннего монолога, параллельное развитие нескольких сюжетных линий). В романах «Когда хочу плакать - не плачу» («Cuando quiero llorar no lloro», 1970, русский перевод 1973), «Лопе де Агирре, князь Свободы» («Lope de Aguirre, príncipe de la libertad», 1979, русский перевод 1982), «И стал тот камень Христом» («La piedra que era Cristo», 1984, русский перевод 1989) особенности социально-политической латино-американской истории истолкованы сквозь призму евангельских сюжетов. Творчество Отеро Сильвы оказало заметное влияние на венесуэльскую литературу конца XX века.

Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» (1980).