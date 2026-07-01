ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ОРДЕН

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ОРДЕН - государственная награда в СССР .

Учреждён Указом Президиума ВС СССР от 20.5.1942 года (изменения внесены Указом Президиума ВС СССР от 19.6.1943 года), тогда же утверждены статут и описание ордена (изменения внесены Указом Президиума ВС СССР от 16.12.1947 года).

Отечественной войны орденом награждались лица рядового и командного состава РККА, ВМФ, войск НКВД и партизанских отрядов, отличившиеся в боях за Родину в Великую Отечественную войну , проявившие храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, способствовавшие своими действиями успеху боевых операций советских войск. В статуте ордена подробно перечислялись конкретные подвиги, за которые отличившийся мог быть представлен к награде. Имел 2 степени. Награждение орденом могло повторяться за новые подвиги и отличия. Отечественной войны орденом награждались также отличившиеся труженики тыла, воинские части и предприятия, иностранные граждане, сражавшиеся против фашизма. В 1947 году награждение гражданских лиц Отечественной войны орденом прекращено.

Знак ордена (художники А.И. Кузнецов, С.И. Дмитриев) - выпуклая рубиново-красная пятиконечная звезда, расположенная на фоне лучей другой пятиконечной звезды (с поворотом нижней по своей оси на 36° по отношению к верхней). В середине звезды - изображение серпа и молота на красной круглой пластинке, окаймлённой белым эмалевым пояском с надписью «Отечественная война» и с золотой звёздочкой в его нижней части. На фоне лучей нижней звезды изображены концы скрещённых винтовки и шашки. Знак ордена 1-й степени изготавливался из золота 583-й пробы с серебром, 2-й степени - из серебра. Серп и молот в центре знаков ордена обеих степеней были из золота. Знаки ордена, выполненные до утверждения в июне 1943 года новых правил ношения наград, прикреплялись к одежде при помощи пятиугольной колодки, затем при помощи штифта и гайки. Орденская лента бордовая, с продольной красной полоской посередине для орденов 1-й степени, с двумя полосками по краям - для орденов 2-й степени. Отечественной войны орден должен был носиться на правой стороне груди, знак 1-й степени располагался после Александра Невского ордена, 2-й степени - после Отечественной войны ордена 1-й степени.

Первые награждённые Отечественной войны орденом 1-й степени - артиллеристы капитан И.И. Криклий, младший политрук И.К. Стаценко и старший сержант А.В. Смирнов; 2-й степени - сержанты С.Т. Жарко, М.Г. Немфира, П.В. Нестеренко, бронебойщики рядовые Н.И. Григорьев, А.И. Кулинец, И.П. Петрош (Указ Президиума ВС СССР от 2.6.1942 года). Кавалер четырёх Отечественной войны орденов 1-й степени и одного ордена 2-й степени - Герой Советского Союза И.Е. Фёдоров.

Всего до 1985 года совершено свыше 344 тысяч награждений орденом 1-й степени (из них 324903 в 1941-1945 годах) и около 1,28 миллиона награждений орденом 2-й степени (из них 951652 в 1941-1945 годах). В 1985 году в связи с 40-летним юбилеем победы СССР над фашистской Германией Отечественной войны орден вручён практически всем оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны (около 2,54 миллиона награждений орденом 1-й степени, около 5,408 миллионов - орденом 2-й степени).

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