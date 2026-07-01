ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК - ведущий научный центр по изучению истории.

Формирование организационных структур, подобных современным Отделениям наук, началось в Российской академии наук одновременно с ее возникновением. Эволюцию структурного деления Российской академии наук отражают, прежде всего, ее Уставы.

В первом документе об Академии наук – Проекте «Положения об учреждении Академии наук и художеств» 1724 года, к сожалению, не утвержденного Петром I, содержался параграф о том, какие науки «в сей Академии могут учены быть» и что их «свободно бы в три класса розделить можно». В 1-м классе объединялись все науки математические, во 2-м - все части физики и в 3-м - «гуманиора, гистория и права».

По Уставу Академии 1747 года (официально он именовался «Регламент императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге») Академия делилась на три класса иначе: астрономический, физический и физико-математический. Историко-филологические и юридические науки были отнесены к университету при Академии (параграф 2,3,4).

Положение о разделении наук по классам не нашло отражения в Уставе («Регламенте Академии наук) 1803 года. Только в 1830 году по «Дополнительным пунктам к Регламенту императорской Академии наук 1803 года» вводилось разделение академиков по разрядам наук: математическим наукам, естественным наукам, по историческим и политическим наукам.

В Устав Санкт-Петербургской Академии наук, принятый в 1836 году, также не была внесена статья о разделении Академии на классы, хотя Комитет по подготовке Устава во главе с ее президентом С.С. Уваровым предлагал делить ее на три класса: физико-математических наук, русского языка и словесности, историко-политических наук и филологии. Однако при выборах академиков в 1836 году указывались Отделения, которые именовались:

1) Отделение физико-математических наук, 2) Отделение естественных наук, 3) Отделение исторических, филологических и политических наук.

В проекте Устава 1841 года, представленном Комитетом о новом устройстве Академии наук, термин «Отделение» определял структурную часть Академии, объединяющую ряд наук одного направления.

Разделение отраслей наук по Отделениям было утверждено высочайшим рескриптом 19 октября 1841 года. Это было связано с присоединением Российской академии к Академии наук в октябре 1841 года в виде Отделения русского языка и словесности. Положение о нем, утвержденное царем 19 октября 1841 года, предусматривало особый статус Отделения: в частности, только в Отделении русского языка и словесности вводилась должность председательствующего (первым был князь П.А. Ширинский-Шихматов). С этого времени в Академии наук фактически существовали три Отделения: Отделение физико-математических наук, Отделение русского языка и словесности, Отделение историко-политических наук и философии.

Академия наук СССР

Устав 1927 года (п. 4) утвердил в структуре Академии наук два Отделения: Отделение физико-математических наук и Отделение гуманитарных наук (история, филология, социология, экономика и др.). Во главе Отделений находятся академики-секретари (п. 42), избираемые соответствующим Отделением по одному в каждом, из числа действительных членов Академии наук сроком на три года и утверждаемые Общим собранием. Вместе с Президентом, вице-президентами, непременным секрета-рем академики-секретари Отделений составляют Президиум АН СССР. Кроме того, непременный секретарь и академики-секретари Отделений образуют секретариат Академии.

Устав 1930 года в п. 23 определил в структуре АН СССР два Отделения: Отделение математических и естественных наук и Отделение общественных наук. Отделения в свою очередь состоят из групп и кафедр по специальностям, которые в своей работе опираются на исследовательские институты, лаборатории, музеи АН и др. Пункт 25 Устава был специально посвящен организации работы Отделений. В п. 41 и п. 43 от-ажены основные обязанности академиков-секретарей Отделений.

Устав 1935 года (п. 4) изменил структуру Академии наук, разделив ее на три Отделения: Отделение общественных наук, Отделение математических и естественных наук и Отделение технических наук. Каждое из Отделений делилось на группы в соответствии с научными специальностями. В Пункте 27 Устава зафиксировано новое положение о Совете Отделения, во главе которого стоит академик-секретарь, и включа-ются все председатели групп Отделения.

В 1938 году в связи с ростом научно-исследовательской работы Академии наук было создано 8 Отделений: физико-математических наук, химических наук, геолого-географических наук, биологических наук, технических наук, экономики и права, истории и философии, литературы и языка.

В 1953 году вновь были внесены изменения в структуру Академии наук: Отделение истории и философии было преобразовано в Отделение исторических наук, а Отделение экономики и права - в Отделение экономических, философских и правовых наук.

Устав 1959 года подтвердил прежнее количество Отделений в структуре Академии наук - восемь (п. 6), в том числе Отделение исторических наук и Отделение литературы и языка. В Уставе впервые появился раздел VII (п. 47-52) об Отделениях Акаде-мии наук СССР.

Устав 1963 года и многочисленные дополнения к нему изменили структуру Акаде-мии наук СССР, прежде всего в отношении Отделений. Пункт 6 определил наличие в составе Академии наук 16 Отделений, в том числе Отделение истории и Отделение литературы и языка. (Поправка 1990 года - 17 Отделений). Раздел VII - целиком был посвящен Отделениям АН СССР, их организации, правам и обязанностям, руководящим органам. Тогда же появилась в Академии наук новая структура - Секции Президиума АН СССР, объединяющие группы Отделений, в том числе - Секция Общественных наук, включавшая Отделение истории, Отделение философии и права, Отделение экономики и Отделение литературы и языка (п. 47). «Положение об Отделении Академии наук СССР» было утверждено Общим собранием Академии еще в феврале 1963 года, «Положение о Секции Президиума АН СССР» утверждено Президиумом АН СССР в декабре 1963 г. Главные задачи Отделений были определены президентом АН СССР академиком М.В. Келдышем в мае 1963 года.

Российская академия наук

В начале 1990-х годов в связи с провозглашением суверенитета РФ, процессами реформирования АН и формирования единой Российской академии наук был разработан Временный Устав РАН.

Временный Устав РАН 1991 года (был утвержден 18 декабря 1991 года сроком на один год) сохранил раздел VII об Отделениях РАН (п.38-42), а также внес дополнительно раздел VIII о региональных Отделениях РАН. В Приложении к Временному Уставу был дан перечень 18 Отделений РАН, в том числе Отделение истории (№ 14) и Отделение литературы и языка (№ 18), и перечень 3 Региональных отделений.

В Уставе РАН 1992 года также был сохранен раздел об Отделениях РАН, Региональных отделениях и Приложение к Уставу с перечнем 18 Отделений РАН (с частич-ным переименованием некоторых из них), в котором указаны Отделение истории и Отделение литературы и языка.

Устав РАН 2001 года в разделе V «Структура Российской академии наук» определил структурными подразделениям РАН Отделения РАН (п. 32-38), Региональные отделения РАН (п. 39-44), Региональные научные центры (п. 45-48) и Санкт-Петербургский научный центр (п. 49-52). В Приложении к Уставу приведены их перечни: 13 Отделений РАН, в том числе Отделение историко-филологических наук, 3 Региональных отделения и 13 Региональных центров.