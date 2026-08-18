Отда́точные кни́ги

Отда́точные кни́ги — вид делопроизводственных документов Русского государства — Российской империи XVII–XVIII вв., в которых фиксировался факт передачи («отдачи») беглых крестьян их законному владельцу. Необходимость составления О. к. была прописана в Соборном уложении 1649.

Лит .: Новосельский А. А. Отдаточные книги беглых как источник для изучения народной колонизации на Руси в XVII веке // Труды Московского государственного историко-­архивного института. Т. 2. М., 1946. С. 127–154. А. В. Дедук.