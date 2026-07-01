ОТЦЫ-ПИЛИГРИМЫ

Гонимые судьбой

В начале XVII в. в Англии между официальной Англиканской церковью и религиозными группами обострились отношения. Английские пуритане были недовольны обращением Англиканской церкви к католическим идеям. Это привело к зарождению идей создания собственной независимой церкви.

В графстве Йорк образовалась подпольная община во главе с Р. Клифтоном и Дж. Моррисоном. Преследуемая властями, община была вынуждена покинуть Англию и отправиться в Голландию. Однако тяжелые условия и отсутствие работы привели к тому, что часть вернулась обратно в Англию.

К новым землям

Следующим местом обитания общины должна была стать Америка. Решение о переезде туда было принято после долгих размышлений. Пуритане рассчитывали обосноваться в созданной в 1607 г. колонии Джеймстаун в Вирджинии. С другой стороны, земель хватало для того, чтобы новая община жила самостоятельно, контактируя с колонией. Финансовую поддержку пуритане получили от Т. Вестона.

В 1620 г. «Вирджиния Компани» дала новым колонистам право на землю в Северной Америке с условием ее отработки, а также оплатила их переезд. Пуритане на «Спидвеле» отплыли из Голландии в Англию. В Саутгемптоне они захватили группу переселенцев на «Мэйфлауере». 15 августа 1620 г. судна вышли в Плимут.

Вскоре выяснилось, что «Спидвел» не приспособлен для морского плавания, и все участники дальней поездки оказались на «Мэйфлауэре». 16 сентября 1620 г. все 102 человека отправились в путь.

После двух месяцев странствий, 21 ноября 1620 г. «Мэйфлауэр» остановился у мыса Код. За время плавания два человека умерли, один родился на корабле.

Неизвестные земли

Колонисты проложили неверный курс и оказались севернее участка земли в Вирджинии, которая им была дана «Вирджинией Компани» для обработки. Новое местоположение вызвало бурное обсуждение пуритан, поскольку часть из них считала, что если они не вышли к планируемой точке, то и контракт с «Вирджинией Компани» прекращал свое действие. По итогам переговоров между участниками плавания 21 ноября 1620 г. 41 человек подписал «Мэйфлауэрское соглашение». Оно содержало намерение пуритан основать колонию, обязательство подчиняться законам, принятым на благо колонии. Колонию возглавил Дж. Карвер – избранный губернатор колонии. После его смерти в 1621 г. управление колонией перешло к У. Брэдфорду.

Трудности на новой земле

Практически сразу после своего размещения на новых землях колонисты столкнулись с индейцами. Но огнестрельное оружие помогло им в вооруженных столкновениях.

25 декабря началось строительство Дома собраний – основы поселения Нью-Плимут. Зимовка прошла на судне. Выжить удалось лишь половине колонистов. Благодаря индейцу Тискуантуму (Скванто) пилигримы научились выращивать маис и тыкву, освоили места рыбной ловли. Это помогло им выжить. На следующий год у колонистов уже было зерно на зиму. Решением губернатора У. Брэдфорда один день был объявлен днем благодарения Богу – обычай, распространившийся позднее на все колонии Новой Англии. В 1789 г. первым президентом США Дж. Вашингтоном 26 ноября был объявлен общенациональным Днем Благодарения.

Откуда пошло название «отцы-пилигримы»

Впервые название было использовано в книге У. Брэдфорда «Плимутское поселение» (1650). В 1793 г. Ч. Роббинс на празднике «Дня отцов-первопоселенцев» в Плимуте произнес это название в проповеди. В 1820 г. оно было использовано в выступлении политика Д. Уэбстера. В 1825 г. появилась поэма Ф. Хеманс «Прибытие отцов-пилигримов в Новую Англию». К 1840 г. название «отцы-пилигримы» распространилось массово в источниках.