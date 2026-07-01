«ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ» США

В истории Соединенных Штатов Америки есть одно знаменательное событие. Оно связано с процессом создания независимого государства, начало которого было положено «отцами-основателями».

Как правило, «отцами основателями» называют делегатов Континентального конгресса, на котором была подписана Декларация независимости 4 июля 1776 г. Кроме того, сюда относят и разработчиков Конституции США 1787 г.

Ряд исследователей «отцами-основателями» называют колонистов, которые оказались участниками Войны за независимость.

Согласно другой точке зрения, «отцы-основатели» – это организаторы независимой Америки, те, кто внес свой вклад в создание американской конституции. В этом значении стоит упомянуть, прежде всего, Дж. Вашингтона, Б. Франклина и Т. Джефферсона.

В широком понимании «отцы-основатели» – американские деятели, которые заложили основы североамериканской государственности, внесли вклад в оформление независимости США и создание принципов новой политической системы.

В узком значении «отцы-основатели» – депутаты Второго Континентального конгресса, которые подписали Декларацию независимости Соединенных Штатов, и Филадельфийский конвент, на котором была создана Конституция США. Сюда обычно относят 55 делегатов Конституционного собрания 1787 г., которые разработали проект будущей Конституции Соединенных Штатов. Среди них – Дж. Вашингтон и Б. Франклин. Значительный вклад внесли также Дж. Мэдисон, Дж. Мэйсон, Дж. Вильсон, Р. Шерман, Э. Джерри. Больше половины делегатов были юристами по профессии, остальные – плантаторы, торговцы, врачи и преподаватели.

Исследователь Р. Моррис выделил семь наиболее значимых «отцов-основателей». К ним он отнес Дж. Адамса, Б. Франклина, А. Гамильтона, Дж. Джея, Т. Джефферсона, Дж. Мэдисона и Дж. Вашингтона. Среди прочих «отцов-основателей» можно назвать депутатов, которые участвовали в подписании Декларации независимости Соединенных Штатов Америки 4 июля 1776 г. Кроме того, к прочим «отцам-основателям» относятся 55 делегатов (из 70 назначенных в штатах), которые прибыли для разработки Основного закона американского государства.