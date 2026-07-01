ОТЦОВСТВО

ОТЦОВСТВО - происхождение ребёнка от конкретного мужчины (отца).

Юридически удостоверяется записью об отце ребёнка в органах ЗАГС.

В современном праве действует презумпция Отцовства супруга матери ребёнка, основанная на факте брака и не требующая доказывания. Это означает, что отцом ребёнка, рождённого в браке, является муж его матери. Презумпция Отцовства была сформулирована ещё в римском частном праве в целях охраны интересов ребёнка и его матери. Для установления Отцовства достаточно представить в орган ЗАГС свидетельство о регистрации заключения брака. Запись об отце ребёнка, произведённая органами ЗАГС на основании презумпции Отцовства, является доказательством происхождения ребёнка от отца и может быть оспорена только в судебном порядке.

Презумпция Отцовства действует также в случаях, если ребёнок родился в течение 300 дней с момента расторжения брака между его родителями, признания их брака недействительным или смерти супруга матери. При этом использован медицинский критерий, определяющий максимально вероятный срок от момента зачатия до момента рождения ребёнка (например, в России до октября 1917 года этот срок был равен 305 дням).

Если ребёнок родился вне брака, то Отцовство может быть установлено добровольно - путём признания ребёнка отцом, и принудительно - в судебном порядке. Для добровольного признания требуется, чтобы отец и мать ребёнка подали в орган ЗАГС совместное заявление. В исключительных случаях (смерть матери ребёнка, признание её недееспособной, невозможность установления места её нахождения, лишение её родительских прав) заявление в орган ЗАГС подаёт отец ребёнка и с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия Отцовство устанавливается в суде. Установление Отцовства в отношении лица, достигшего возраста 18 лет (совершеннолетия), допускается только с его согласия, а если оно признано недееспособным - с согласия его опекуна или органа опеки и попечительства.

При отсутствии совместного заявления родителей, не состоящих в браке, Отцовство устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребёнка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребёнок, а также по заявлению самого ребёнка по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребёнка от конкретного лица.

Презумпция Отцовства существует в современном законодательстве многих зарубежных государств ( Австрии , Франции , Канады , Швейцарии, Нидерландо в, Германии, Японии и других). В отличие от российского законодательства в законодательстве ряда государств (Италия, Франция, Япония) презумпция Отцовства основана на факте брака родителей на момент зачатия, а не на момент рождения ребёнка.

О других аспектах, связанных с Отцовством, в том числе в случаях применения методов искусственной репродукции, суррогатного материнства и т. п.ому подобного, смотри в статье Происхождение детей.

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