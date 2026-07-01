ОТЧУЖДЕНИЕ

ОТЧУЖДЕНИЕ (Нем. Entfremdung, Англ. alienation) -

1) В юриспруденции - передача имущества и прав в пользу другого лица.

2) В христианском богословии (начиная с апостола Павла ) - удаление от Бога как последствие греха первородного, но также и отрешение от мирских страстей и греховных помышлений.

3) В философии и социологии XIX-XX веков превращение продуктов индивидуальной и коллективной деятельности людей в самостоятельную силу, подчиняющую себе человека и делающую его «объектом» общественных отношений, а также психологическое переживание этого превращения, сопровождающееся чувствами изолированности, одиночества, с одной стороны, и/или несвободы и враждебности окружающего мира, с другой стороны.

В античности термин «Отчуждение» (греч. ἀλ- λοτρίωσις , лат. alienatio) мог означать исключение человека из сообщества (например, Вульгата; Аристотель ), передачу собственности в другие руки (Аристотель, Цицерон ). В гностическом мифе герметизма Отчуждение означает высвобождение души из уз тьмы-материи, открывающее путь к её духовному восхождению и спасению. Плотин говорит об Отчуждении души от своего сверхчувственного первоначала (Единого) и о восхождении к нему как об Отчуждении от мира, Ориген - об Отчуждении («повреждении») ума (alienatio mentis) под влиянием внушений злых духов. Афанасий Великий и Августин в полемике с арианством и позднее с манихейством и донатизмом называют Отчуждением уклонение от хранимой Церковью истины Откровения и её еретическое искажение. Августин говорит не только об Отчуждении от Бога души, обуреваемой плотскими страстями, но и об Отчуждении как об отрешённости от земных привязанностей и экстатическом восхождении в горний мир, предвосхищая позднейшее употребление этого термина у Гуго Сен- Викторского (Отчуждение как высшая ступень мистического созерцания), Бонавентуры, Фомы Аквинского и других.

В новоевропейских теориях общественного договора образование государства и других социальных институтов рассматривалось как результат Отчуждения в их пользу естественных прав людей, передача которых оценивалась либо как «утрата изначальной свободы» (Ж.Ж. Руссо), либо как предпосылка социального порядка ( Дж. Локк ), перехода от всеобщей войны в догосударственном «естественном состоянии» к гражданскому миру (Т. Гоббс).

В немецкой классической философии Отчуждение предстаёт прежде всего как самополагание субъекта вовне, его «экстериоризация» (Entäußerung). «Я» у И.Г. Фихте полагает в процессе своей деятельности противостоящее ему «не-я» и снимает это противостояние в акте его познавания. В «Феноменологии духа» Г.В.Ф. Гегеля Отчуждение (Entfremdung) как опосредующее движение деятельного «самосознания», его «самоотчуждение» в процессе объективации, «опредмечивания» (Vergegenständlichung) с последующим снятием этого «раздвоения» и возвращением к себе в своём «инобытии» выступает как многоступенчатый процесс восхождения к «абсолютному знанию», итогом которого является превращение абстрактного «в-себе-бытия» духа в его конкретное «для-себя-бытие».

Л. Фейербах и младогегельянцы ( Б. Бауэр , ранний К. Маркс ) рассматривали религию как самоотчуждение человека, создающего богов по своему образу и подобию. В статьях М. Гесса (1812-1875 годы) начала 1840-х годов Отчуждение человека в буржуазном обществе связывалось с господством частной собственности, товарно-денежных отношений и эгоистической конкуренции, а его преодоление - с коммунистическим преобразованием общественных отношений. Маркс в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» вслед за Гессом обратился к анализу экономических истоков и антропологических последствий Отчуждения при капитализме, отмечая Отчуждение наёмного рабочего от условий, предметов и продуктов труда, превращающих его деятельность в нечто ему не принадлежащее, навязанное извне, лишённое творческого характера и внутренне его опустошающее. Поставленная Марксом в «Капитале» проблема «товарного фетишизма» и «овеществления» (Verdinglichung) общественных отношений анализировалась в дальнейшем в работах Г. Зиммеля («Философия денег», 1900), Д. Лукача («История и классовое сознание», 1923) и других.

В философии жизни (В. Дильтей, поздний Зиммель, О. Шпенглер) акцентировалось извечное трагическое противостояние творческой деятельности и её исторически преходящих «объективаций», застывших форм культуры. В экзистенциальной философии (смотри Экзистенциализм) Отчуждение связывается с «заброшенностью» человека (М. Хайдеггер), с «неподлинностью» его повседневного существования в мире безличных стереотипов, определяющих его мысли и поведение.

В критических концепциях модерна и модернизации многочисленные разновидности Отчуждения, характерные для индустриального общества в отличие от традиционного общества, рассматривались как следствие индивидуализма, прогрессирующей социальной дифференциации и маргинализации, утраты «органического единства» с природой и разрыва прочных уз «естественных» социальных общностей, порождавших чувства доверия и солидарности (семьи, общины, так называемых первичных групп и тому подобного - Ф. Тённис, Ч.Х. Кули). М. Вебер отмечал, что в условиях нарастающей бюрократизации, институционально закреплённого отделения и Отчуждения индивидов от средств их профессиональной деятельности человек оказывается заложником безличных социальных структур, регулирующих и регламентирующих его поведение. В работах Х. Арендт анализировались истоки политического Отчуждения в тоталитарном массовом обществе: социальная атомизация, разрушение «горизонтальных» связей между людьми и локальных идентичностей, лишение частной собственности как экономической опоры автономии индивидов и их семей.

Проблема Отчуждения занимает одно из центральных мест в различных версиях «гуманистической» ветви неомарксизма, в том числе в критической теории общества франкфуртской школы (критика М. Хоркхаймером и Т. Адорно инструментальной рациональности как средства господства над людьми и природой, «культуриндустрии», манипулирующей сознанием масс, и так далее). В качестве антропологических феноменов Отчуждения описываются образы «одномерного человека» (Г. Маркузе), «извне ориентированного» (Д. Рисмен), ставящего ценности «обладания» выше ценностей «бытия» (Э. Фромм); конформиста и карьериста - офисного служащего, типичного представителя «нового среднего класса», так называемых белых воротничков (Ч.Р. Миллс), лояльного корпорации «организационного человека» (У. Уайт) и тому подобных.

В работах по индустриальной социологии 2-й половины XX века (Ф. Поллок, Ж. Фридман) в качестве факторов Отчуждения изучались такие последствия разделения труда и автоматизации производственных процессов, как предельная фрагментация трудовых функций, жёсткая регламентация и стандартизация, требование концентрации внимания, повышенная интенсивность и напряжённый ритм. Техника, являющаяся потенциально средством освобождения и облегчения жизни, обособляется в своём функционировании и превращает человека в «придаток машины», выполняющий предписанные ему императивно функции.

В развитом индустриальном и постиндустриальном обществе (обществе потребления), сумевшем обеспечить высокий уровень материального благосостояния для широких слоёв населения, сам факт Отчуждения, принимающего новые формы, нередко ускользает из поля зрения самих отчуждённых индивидов. Массовое потребление, способствующее интеграции данного общества, как стиль и цель жизни столь же принудительно, как производительный труд на стадии ранней индустриализации. Под воздействием средств массовой информации и рекламы у людей вырабатывается неограниченный набор потребностей и желаний, постоянно заявляющих о себе и требующих удовлетворения. Причём стремящиеся к максимизации удовольствий, участвующие в перманентной погоне за успехом и символами социального статуса индивиды оказываются втянутыми во всеобщую конкуренцию не столько за «реальные» блага, сколько за их виртуальные и мифологизированные образы-симулякры (Ж. Бодрийяр).

В более широком смысле аспектами понятия «Отчуждение» в социологии являются понятия «экстернализации» или «экстериоризации», характеризующие процесс кристаллизации отношений между людьми в ходе взаимодействия социального в виде устойчивых форм, воспроизводящихся во времени и в результате их рутинизации и институционализации выступающих для отдельных индивидов как своего рода «естественная» данность (так называемая реификация социальных структур) [Бергер П., Лукман Т. «Социальное конструирование реальности» (1966)].

В ряде психологических теорий личности понятие Отчуждения используется для описания определённых симптомов и форм поведения. Наиболее подробно феноменология Отчуждения разработана в теории С. Мадди, создавшего также специальный тест для диагностики Отчуждения. Мадди различает четыре формы проявления Отчуждения (в порядке возрастания тяжести): авантюризм (суетливая активность, поиск острых переживаний); нигилизм (обесценивание ценностей); бессилие; вегетативность (апатия). Отчуждение на психологическом уровне обычно объясняется распадом значимых смысловых связей и преобладанием внешней (навязанной) мотивации над внутренней.

В психиатрии и клинической психологии Отчуждение отождествляют с синдромом деперсонализации, утраты собственного «я» (К. Ясперс, А.А. Меграбян). В социальной психологии к феноменам Отчуждения относят одиночество, апатию и переживание бессмысленности жизни, неудовлетворённость отношениями с другими людьми и отсутствие чувства солидарности, утрату смысла труда и мотивации к нему, потерю доверия к общественным институтам, невключённость человека в культурные практики или ролевые модели его общества, нежелание или неспособность соблюдать социальные нормы в процессе достижения желаемых целей.

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