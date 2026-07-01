ОТЧЕНАШЕК ЯН

ОТЧЕНАШЕК ЯН (чешск. Otčenášek) - чешский писатель, сценарист.

Окончил торговую академию (1943). В годы германской оккупации Чехословакии принимал участие в деятельности антифашистской молодёжной группы «Předvoj» («Авангард»). С 1973 года работал на киностудии «Баррандов».

Дебютировал в печати «производственным романом» «Широким шагом» («Plným krokem», 1952), выдержанным в духе социалистического реализма . Большой успех снискал роман о судьбах интеллигенции в условиях социалистических преобразований «Гражданин Брих» («Občan Brych», 1955, русский перевод 1957, экранизация О. Вавры - 1958). Среди произведений: отмеченная глубоким психологизмом антифашистская повесть «Ромео, Джульетта и тьма» («Romeo, Julie a tma», 1958, русский перевод 1960; экранизация И. Вайса - 1959; опера К.В. Молчанова - 1963; балет Л.М. Аустер - 1970); романы «Хромой Орфей» («Kulhav ́y Orpheus», 1964, русский перевод 1966), в котором нашёл отражение опыт участия Отченашека в подпольном сопротивлении, и «Искушение Катарина» («Pokušení Katarina»; не окончен, опубликован в 1984 году); психологическая драма «Уик-энд среди недели» («Ví kend uprostřed týdne», 1975); многочисленные киносценарии, в том числе.: «Репортаж с петлёй на шее» (1961, по книге Ю. Фучика; режиссер Я. Балик), «Любовь между каплями дождя» (1979, режиссер К. Кахиня), «Тень летающей птички» (1977, режиссер. Балик), «Тень папоротника» (1984, режиссер Ф. Влачил).