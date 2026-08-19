ОТЧЕ НАШ

ОТЧЕ НАШ (греч. Πάτερ ἡμῶν , лат. Pater noster) - молитва Господня, образец молитвы, которую Иисус Христос дал Своим ученикам.

Приведена в Евангелии от Матфея (Мф. 6:9–13), в контексте Нагорной проповеди в рамках наставлений Иисуса Христа об истинной и угодной Богу молитве, и в Евангелии от Луки (Лк. 11:1–4) - как ответ на просьбу учеников научить их молиться. Эти два варианта, совпадая по существу, текстологически отличаются друг от друга. В рукописной традиции оба варианта были, вероятно, «гармонизированы» по тексту Матфея. Кроме того, к молитве было добавлено торжественное славословие: «Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь» (Мф. 6:13).

Молитва «Отче наш» имеет сходство как с ветхозаветными, так и с традиционными еврейскими молитвами периода Второго Храма, вплоть до дословного совпадения отдельных прошений. Однако в целом она уникальна как по форме, так и по содержанию. Основным отличием «Отче нашего» от ветхозаветных молитв является то, что прощение Господом грехов молящихся поставлено в прямую зависимость от их умения прощать других людей. Особенности «Отче нашего.» объясняются личным, глубоким и уникальным знанием Иисуса Христа о Боге - Его Отце, который с Ним одно (Ин. 10:30 и др.).

«Отче наш» содержит прошения о том, чтобы Бог осуществил на земле Своё Царство, и прошения, относящиеся к повседневным нуждам человека. Содержание первого прошения («да святится Имя Твое») - освящение Богом Своего имени в человеке и в мире, чтобы весь мир познал и увидел, что Он - любящий Отец верующих в Него, т. е. исполнение Богом того обетования, которое Он дал через пророка Иезекииля: «И освящу великое имя Мое …и узнают народы, что Я - Господь …когда явлю на вас святость Мою перед глазами их» (Иез. 36:23–24). Следующее прошение («да приидет Царствие Твое») логически вытекает из первого и соотносится со словами Иисуса Христа: «…приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17). Поскольку Царство уже здесь, на земле, но для его достижения необходимо личное волевое усилие человека, следует обращённая к Богу просьба, чтобы Царство вошло в жизнь каждого верующего, и «на земле, как на небе», осуществлялась воля благого Бога. Прошение о «хлебе насущном» [«Хлеб наш насущный (греч. ἐπιούσιος ) дай нам на сей день»] имеет два уровня толкования: прошение обо всём, что необходимо для земной жизни, и прошение о том, что необходимо для жизни вечной - причащение Богу. Далее следуют прошение избавления от «долгов» («прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим») как избавления от грехов и прошение избавления от испытаний и всяческого зла в жизни будущей («не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого»). «Искушение» здесь следует понимать не как совращение ко злу, а как испытание от Бога, которому подвергались некоторые библейские персонажи (Авраам, Иов). Относительно слова «лукавый» (буквально - злой; т. е. «избавь нас от злого») среди экзегетов нет единого мнения. Возможно, оно означает просто «зло», но, возможно, и зло, персонифицированное в сатане.

«Отче наш» стала главной христианской молитвой, составной частью общественного и частного богослужения. Ей посвящено множество толкований, отражающих историю христианского богословия и духовного созерцания.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)