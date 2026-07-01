ОТАНИ КОДЗУИ

ОТАНИ КОДЗУИ - японский путешественник, учёный, религиозный и политический деятель, коллекционер; граф.

Сын Отани Косона, 21-го настоятеля монастыря Хонгандзи (духовного лидера школы буддизма Дзёдо-синсю). В 1887-1891 годах учился в Школе пэров, затем у ряда японских философов, в том числе у Маэда Эун. В 1899 году женился на Кудзё Кадзуко, дочери главы клана Фудзивара, сестре императрицы Тэймэй и племяннице вдовствующей императрицы Эйсё. После поездки по Европе (с 1899 года) с 1902 года принял участие в научно-исследовательской экспедиции в Центральную Азию; проводил раскопки в Индии и Непале, в том числе на месте рождения Будды Шакьямуни. В 1903 году после смерти отца выехал в Японию для наследования его должности. Организовал и профинансировал ещё две крупные экспедиции. Участники экспедиции 1908-1909 годов проводили раскопки древних городов в Турфане, исследовали пещерные храмы Кумтуры, где обнаружили редкие китайские рукописи, изучали средневековые памятники в окрестностях Кучи, Кашгара, Лоуланя (названия древнего царства и археологического памятника; найдены остатки архива китайского наместничества III-IV веков), озера Лобнор, Хотана, Яркенда.

Третья экспедиция (1910-1914 годы), уже с участием Отани Кодзуи, началась в Индии, где он встречался с Далай-ламой XIII Тубтеном Гьацо, затем работала в Урумчи, Турфане, Куче, Кашгаре, близ озера Лобнор; в Дуньхуане исследовала пещерный монастырский комплекс Могао и приобрела более 300 рукописей из «Пещеры тысячи Будд», проводила раскопки раннесредневековых памятников в Хотане, Туюке, Астане (Асытана); собрала ботаническую коллекцию в Синьцзянском Тянь-Шане. В 1914 году из-за обвинения в растрате монастырских денег, потраченных на экспедиции, Отани Кодзуи отрёкся от должности настоятеля, передав её своему племяннику. Позднее жил в основном в Китае.

Опираясь на материалы своих экспедиций, Отани Кодзуи опубликовал несколько работ по истории Центральной Азии и распространения буддизма. Экспедиции Отани Кодзуи собирали и сведения для японской разведки. Как идеолог, Отани Кодзуи активно поддерживал экспансию Японии; играл значительную роль в организации деятельности буддийских священнослужителей в армии. В период 2-й мировой войны был советником в Маньчжоу- го. В 1945-1947 годах находился в советском плену. Вернувшись в Японию, Отани Кодзуи продолжил работу в сфере образования.

«Коллекция Отани» содержит мумии из Турфана VI-VII веков, предметы материальной культуры и искусства (в основном середины 1-го тысячелетия), много письменных памятников на разных языках (в том числе сутры IV-V веков, древне-тюркская рукопись VIII века, зафиксировавшая порядок орхонского алфавита, смотри Орхоно-енисейское письмо); ныне в результате ряда актов продаж и дарений разделена между музеями Японии, Китая, Кореи. В 1997 году в городе Беппу при одном из храмов Дзёдо-синсю основан Музей памяти Отани Кодзуи. Часть дневников и фотографий экспедиций хранится в Университете Рюкоку.