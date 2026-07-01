ОСВОЕНИЕ УРАЛА В XV ‒ XVII ВЕКАХ

Урал в XV в.

В XIII в. в результате монгольского нашествия была разгромлена Волжская Булгария и удельные русские княжества. Беженцы направились в Пермскую землю, где преобладали непроходимые таежные леса и болота.

С 1451 г. наместниками великого московского князя стали его родственники по Верейской линии Ермоличи, хотя большая часть современных исследователей относит их к местным коми-пермяцким князьям. В 1472 г., используя конфликт московских купцов и пермяков, Иван III направил в Пермский край войско во главе с московским воеводой князем Ф. Пестрым, который подчинил территорию Великому княжеству Московскому. В 1505 г. Великопермское княжество возглавил наместник – князь В.А. Ковер, ставший первым от русских князей. Началось строительство городов, раздача временных льгот от выплаты дани и пошлин.

Основные занятия – охота и рыболовство, по рекам Кама и Чусовая – пашенное земледелие. Никоновская летопись сообщает о четырех населенных пунктах – княжеских резиденциях: Искоре, Уросе, Покче и Чердыне, расположенных на Колве.

Освоение Урала в первой половине XVI в.

Вплоть до середины XVI в. на территории Прикамья сохранялась сложная обстановка, население подвергалось нападениям с юга и востока. В 1506 г. сибирские татары под руководством Кулук Салтана напали на Верхнее Прикамье, в 1521 г. – люди петьшского князя на Пермь Великую, в 1539 – 1540 гг. казанские татары разоряли земли Вятки и верхней Камы. Все это замедляло колонизацию Урала. Тем не менее, постепенно здесь складываются органы управления и свое административное деление. Пермь Великая была разделена на Верхнюю и Нижнюю земли, которые в свою очередь делились на сельские округа во главе с погостами. Административные и судебные функции находились в руках наместников, получивших уставные грамоты.

В 1530 г. в Перми Великой состоялась первая перепись населения. Единица налогообложения – «лук» – взрослый мужчина-охотник, ежегодно плативший две белки или две-три деньги.

Заселение Урала во второй половине XVI в.

Во второй половине XVI в. начинается интенсивное освоение окраин Русского государства. Этому способствовало присоединение новых территорий и народов, ранее нападавших на русское население. В 1555 г. Сибирское ханство просило Русь принять его в русское подданство с уплатой дани пушниной. В 1555 – 1556 гг. большая часть Башкирии вошла в состав Русского государства, в 1557 г. это же сделали и прикамские удмурты. В 1563 г. данническую зависимость от Русского государства признала и Ногайская Орда. Здесь началось строительство русских городков. Черносошное крестьянство северного Поморья устремилось на Урал и в Сибирь.

В Башкирии и низовьях Камы новые городки стали основой системы оборонительных линий, которые прикрывали Урал с юга от кочевых народов – калмыков и ногайцев. К тому же отказ сибирских ханов от даннических отношений обострил обстановку на Урале. Царское правительство пошло на предоставление особых условий выходцам из разбогатевших поморских крестьян, солепромышленникам и торговцам Строгановым, которые взялись за организацию обороны и эксплуатацию соляных месторождений Урала. Первая царская жалованная грамота на «отхожие земли» по р. Каме от устья р. Лысьвы до устья р. Чусовой получил Г.А. Строганов в 1558 г.

Оборона и хозяйственное освоение территории проводились Строгановыми без государственной помощи, владения семьи расширялись: в 1558 г. в устье р. Пыскорки был воздвигнут первый укрепленный городок Канкор, в 1564 г. – Орел-городок на левом берегу Камы, в 1568 г. – Нижний Чусовской городок, в 1570 г. – Сылвенский острожек и Ливийский. Эти городки превратились в военно-административные и солепроизводящие центры.

К 1580-м гг. в строгановских землях появились донские казаки, бежавшие от гнева правительства. Сначала отряд из примерно 500 казаков направился в северные строгановские земли, в Орел-городок. Затем осенью 1580 г. они во главе с Ермаком из Орла-городка спустились по Каме до устья Чусовой и свернули на Сылву. Зазимовав на городище, получившем впоследствии наименование Ермаково, казаки вышли к Чусовой и поднялись по ней до Нижнего Чусовского городка, а уже 1 сентября 1581 г. отряд Ермака в составе примерно 500 человек выдвинулся из Чусовского городка в Сибирь. Весной 1582 г. казаки вышли на реку Тагил, прошли с боями по рекам Туре, Тавде, Тоболу и 26 октября 1582 г. взяли столицу Сибирского ханства г. Кашлык. Зауральские манси и ханты постепенно приняли русское подданство.

Гибель Ермака в 1585 г. и временное отступление русских отрядов не остановили падение Сибирского ханства. Началось мирное освоение русскими людьми Зауралья и Сибири. Временные военные лагеря, созданные дружиной Ермака и шедшими вслед за ней русскими отрядами, использовались как опорные пункты на пути в Сибирь. В 1588 г. при впадении реки Ивдель в Лозьву была построена главная перевалочная база – Лозьвинский городок – центр сбора ясака с окрестного вогульского населения.

Освоение Урала в XVII в.

Разгром Сибирского ханства привел к активному хозяйственному освоению Приуралья, Урала и Зайралья Московским государством. Начались поиски полезных ископаемых. В 1617 г. строгановский крестьянин Я. Литвинов нашел медь Соликамском уезде (Пермь). В 1618 г. здесь проводились геологические изыскания. Экспедиция обнаружила медь и небольшое количество золота. В 1634 г. в Прикамье был сооружен Пыскорский медеплавильный завод, действовавший до 1657 г.

Заселению края способствовала и церковная реформа Никона: староверы, скрываясь от властей, осваивали труднодоступную местность, к каковым относился Урал с его дремучими лесами, горами и многочисленными реками, озерами.