Освое́ние ко́смоса

Освое́ние ко́смоса — международный процесс исследования космоса при помощи космических аппаратов. Основоположником космонавтики является К. Э. Циолковский, обосновавший теоретическую возможность полета в космос. 1‑я половина XX в. была ознаменована попытками разработать ракету, способную выйти в космическое пространство. В 1942 в Германии В. фон Брауном была создана первая баллистическая одноступенчатая ракета. Германский опыт использовался в послевоенных ракетных разработках СССР и США. Началом О. к. является 4 октября 1957, день запуска «Спутника‑1» на ракете-­носителе (р. н.) «Спутник», разработанной под руководством советского конструктора С. Н. Королева . 4 октября 1959 была запущена автоматическая межпланетная станция (а. м. с.) «Луна‑3», которая совершив первый в мире гравитационный маневр, смогла сфотографировать обратную сторону Луны. В целях изу­чения влияния на организм суборбитальных и орбитальных полетов с 1948 в США и с 1951 в СССР осуществлялись запуски кораблей с животными на борту (как правило, отправляли собак и обезьян). 12 апреля 1961 советский космонавт Ю. А. Гагарин совершил первый полет человека в космос на космическом корабле (к. к.) «Восток‑1», стартовавшем с космодрома Байконур на р. н. «Восток». 6–7 августа 1961 Г. С. Титов выполнил первый в истории длительный космический полет более суток (к. к. «Восток‑2»). 16 июня 1963 В. В. Терешкова стала первой женщиной-­космонавтом, совершив полет на к. к. «Восток‑6». 18 марта 1965 во время полета в космос на к. к. «Восход‑2» с первым пилотом П. И. Беляевым, А. А. Леонов в скафандре «Беркут» совершил первый выход человека в открытый космос. 3 февраля 1966 советская а. м. с. «Луна‑9» совершила первую в истории успешную посадку на Луну. 12 июня 1967 на р. н. «Молния-­М» была запущена советская а. м. с. «Венера‑4», которая успешно достигла Венеры, но спускаемый аппарат не смог достичь поверхности планеты в рабочем состоянии, однако были получены данные об атмосфере. Первый мягкий спуск на Венеру был осуществлен только 15 декабря 1970 а. м. с. «Венера‑7». 16 июля 1969 с Космического центра им. Кеннеди был запущен к. к. «Аполлон‑11» (США) под управлением Н. Армстронга, М. Коллинза и Э. Олдрина. 20 июля 1969 отсо­единившийся лунный модуль «Игл» приземлился на Луну, а Н. Армстронг стал первым человеком, ступившим на ее поверхность. В дальнейшем на Луне побывало еще 5 миссий космической программы «Аполлон». 17 ноября 1970 СССР доставил на Луну первый в мире дистанционно-­управляемый самоходный аппарат «Луноход‑1». 19 апреля 1971 была выведена на орбиту Земли первая орбитальная станция (о. с.) «Салют‑1» (СССР). 3 марта 1972 США была запущена а. м. с. «Пионер‑10», которая отправилась к Юпитеру для сбора данных. 20 августа 1977 США запущена а. м. с. «Вояджер‑2», а 5 сентября 1977 «Вояджер‑1», с целью изучения всех планет-­гигантов Солнечной системы. 17 июля 1975 была произведена первая международная стыковка к. к. — «Союз‑19» (СССР) и «Аполлон» (США). 20 июля 1976 а. м. с. «Викинг‑1» (США) совершила первую в истории мягкую посадку на Марс. 12 апреля 1981 совершил полет первый к. к. многоразового использования «Колумбия» (США). 15 ноября 1988 вышел на орбиту первый советский к. к. многоразового использования «Буран» (без экипажа), однако затем программа была свернута. С 20 февраля 1986 по 23 марта 2001 на орбите находилась советская космическая станция (к. с.) «Мир». 24 апреля 1990 была запущена автоматическая обсерватория «Хаббл» (США), действующая до сих пор. 7 декабря 1995 американская а. м. с. «Галилео» провела первые исследования атмосферы Юпитера. 4 июля 1997 на Марсе начал действовать первый успешно приземлившийся марсоход «Соджорнер» (США). С 20 ноября 1998 эксплуатируется Международная космическая станция. О. к. связано с риском, аварии к. к. с гибелью людей происходили в 1967, 1971 (СССР), 1967, 1986, 2003 (США). 2 января 2004 а. м. с. «Стардаст» (США) сблизилась с хвостом кометы «Вильда 2» и собрала образцы веществ, которые после были отправлены на Землю. 4 января 2004 на Марсе успешно приземлился американский марсоход «Спирит», а 25 января 2004 марсоход «Оппортьюнити». 24 октября на орбиту Марса вышла действующая до сих пор а. м. с. «Одиссей». 29 апреля 2021 начала работу китайская к. с. «Тяньгун». О. к. стимулируется мотивами государственного престижа, научными, военными и экономическими интересами, содействуя развитию коммуникаций, метеорологии и др.

Лит. : Космонавтика: Энциклопедия. М., 1985; Всемирная энциклопедия космонавтики. В 2 т. М., 2002; И. Б. Афанасьев, Ю. М. Батурин, А. Г. Белозерский и др. Мировая пилотируемая космонавтика. История. Техника. Люди. М., 2005; Максимов А. И. Восхождение к звездам: краткая история развития ракетной техники и космонавтики. Новосибирск, 2012; Максимов А. И. Полеты к звездам: краткая история исследований Солнечной системы с помощью автоматических космических аппаратов. Новосибирск, 2018. Д. Д. Пальчиков.