ОСВОБОЖДЁННЫЕ РАЙОНЫ КИТАЯ

ОСВОБОЖДЁННЫЕ РАЙОНЫ КИТАЯ - тер­ри­то­рии, кон­тро­ли­ро­вав­шие­ся Ком­му­ни­сти­че­ской пар­ти­ей Ки­тая ( КПК ) в пе­ри­од На­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны в Ки­тае про­тив япон­ских за­хват­чи­ков 1937-1945 годов и На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны в Ки­тае 1946-1949 годов.

Пред­по­сыл­ки к соз­да­нию Освобожденных районов Китая воз­ник­ли в хо­де Гра­ж­дан­ской вой­ны в Ки­тае 1927-1937 годов, во вре­мя ко­то­рой в труд­но­дос­туп­ной сель­ской ме­ст­но­сти ор­га­ни­зо­вы­ва­лись так называемые советские рай­оны, став­шие ба­зой для фор­ми­ро­ва­ния китайской Крас­ной ар­мии. В 1934-1936 годах основные си­лы КПК под дав­ле­ни­ем войск Го­минь­да­на пе­ре­ба­зи­ро­ва­лись из Южного и Центрального Ки­тая на се­ве­ро-за­пад (смотри Се­ве­ро-за­пад­ный по­ход 1934-1936 годов). Там был соз­дан По­гра­нич­ный рай­он Шэнь­си - Гань­су - Нин­ся с цен­тром в городе Янь­ань, в ко­то­ром раз­мес­ти­лись ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны КПК. С на­ча­лом японской аг­рес­сии и ус­та­нов­ле­ни­ем еди­но­го фрон­та КПК и Го­минь­да­на в 1937 году ад­ми­ни­ст­ра­ция По­гра­нич­но­го рай­она бы­ла при­зна­на го­минь­да­нов­ским пра­ви­тель­ст­вом (по­след­нее, од­на­ко, не при­зна­ло сам рай­он в ка­че­ст­ве Осо­бо­го рай­она Китайской Рес­пуб­ли­ки). Ряд со­еди­не­ний китайской Крас­ной ар­мии фор­маль­но во­шёл в го­минь­да­нов­скую На­род­но-ре­во­люционную ар­мию (НРА) в ка­че­ст­ве 8-й по­ле­вой и Но­вой 4-й ар­мий, ко­то­рые ве­ли в основном пар­ти­зан­скую вой­ну. Взя­тый пра­ви­тель­ст­вом Чан Кай­ши курс на раз­вёр­ты­ва­ние пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния в ты­лу японских войск при­вёл в конце 1937 - начале 1938 годов к со­з­да­нию ря­да тер­ри­то­ри­аль­ных об­ра­зо­ва­ний, ад­ми­ни­ст­ра­ция и во­енские кон­тин­ген­ты ко­то­рых опи­ра­лись на со­труд­ни­че­ст­во пат­рио­тических сил ши­ро­ко­го по­ли­тического спек­тра (например, По­гра­нич­но­го рай­она Шань­си - Хэ­бэй - Ча­хар, По­гра­нич­но­го рай­она Хэ­бэй - Шань­дун - Хэ­нань). На­зна­чен­ный заместителем на­чаль­ни­ка По­лит­управ­ле­ния НРА ком­му­нист Чжоу Энь­лай по при­ка­зу Чан Кай­ши ор­га­ни­зо­вал шко­лу под­го­тов­ки пар­ти­зан­ских кад­ров. К концу 1938 года Освобожденные районы Китая и пар­ти­зан­ские ба­зы в Северном Ки­тае от­вле­ка­ли на се­бя около 20% со­едине­ний японских экс­пе­диционных сил. Соз­да­ние пар­ти­зан­ских рай­онов при­ве­ло к то­му, что японские вой­ска мог­ли кон­тро­ли­ро­вать толь­ко круп­ней­шие цен­тры и основные ком­му­ни­ка­ции.

С 1939 года от­но­ше­ния ме­ж­ду воо­руж. фор­ми­ро­ва­ния­ми Го­минь­да­на и КПК ста­ли обо­ст­рять­ся, пе­ре­рас­тая вре­ме­на­ми в столк­но­ве­ния. В соз­да­вае­мых Освобожденных районах Китая во­енные си­лы КПК сме­ща­ли ос­та­вав­шую­ся на этих тер­ри­то­ри­ях го­минь­да­нов­скую ад­ми­ни­ст­ра­цию и уч­ре­ж­да­ли под­кон­троль­ные им ор­га­ны вла­сти. По­ми­мо Осо­бо­го рай­она, в хо­де вой­ны бы­ли соз­да­ны ещё 18 Освобожденных районов Китая - 6 в Се­вер­ном, 10 в Цен­траль­ном и 2 в Южном Ки­тае. В них про­во­ди­лись уме­рен­ные со­ци­аль­но-эко­но­мические пре­об­ра­зо­ва­ния, в основном сво­див­шие­ся к ог­ра­ни­че­нию аренд­ной пла­ты и ссуд­но­го про­цен­та, ус­та­нов­ле­нию про­грес­сив­но­го на­ло­го­об­ло­же­ния за­жи­точ­ной час­ти на­се­ле­ния и тому подобного. В 1940 году в Освобожденных районах Китая. про­жи­ва­ло около 100 миллионов человек. В 1942 году под уда­ра­ми японской ар­мии и войск китайского ма­рио­не­точ­но­го пра­ви­тель­ст­ва Ван Цзин­вэя тер­ри­то­рия Освобожденных районов Китая су­ще­ст­вен­но со­кра­ти­лась, а на­се­ле­ние умень­ши­лось вдвое. По­ло­же­ние Освобожденных районов Китая ос­лож­ня­лось так­же дей­ст­вия­ми го­минь­да­нов­ских войск. Впо­след­ст­вии КПК уда­лось рас­ши­рить Освобожденные районы Китая до преж­них раз­ме­ров: по со­стоя­нию на апрель 1945 года на­се­ле­ние Освобожденных районов Китая со­ста­ви­ло 95,5 миллионов человек, чис­лен­ность ре­гу­ляр­ных час­тей КПК, дей­ст­во­вав­ших на их ба­зе, 910 тысяч человек, опол­че­ния - 2,2 миллиона человек.

Ру­ко­во­дство КПК и Освобожденных районов Китая в хо­де вой­ны в основном при­дер­жи­ва­лось кур­са на «на­ко­п­ле­ние сил» для по­сле­дую­щей борь­бы про­тив Го­минь­да­на. По­сле «бит­вы ста пол­ков», се­рии опе­ра­ций на ком­му­ни­ка­ци­ях и про­тив опор­ных пунк­тов японских войск, про­ве­дён­ной в августе - но­ябре 1940 года, круп­но­мас­штаб­ных опе­ра­ций вой­ска Освобожденных районов Китая не про­во­ди­ли, ог­ра­ни­чи­ва­ясь главным образом обо­ро­нительными дей­ст­вия­ми. Бла­го­да­ря Освобожденным районам Китая КПК уда­лось со­хра­нить и при­ум­но­жить свои во­енные си­лы, ук­ре­пить по­ли­тический ав­то­ри­тет, при­об­ре­сти опыт административного ру­ко­во­дства об­шир­ны­ми тер­ри­то­рия­ми, ре­ше­ния со­ци­аль­но-эко­но­мических и про­из­водственных про­блем.

По­сле раз­гро­ма в августе 1945 года советской Крас­ной Ар­ми­ей во взаи­мо­дей­ст­вии с вой­ска­ми МНР японской Кван­тун­ской ар­мии ру­ко­во­д­ство СССР со­дей­ст­во­ва­ло уси­ле­нию по­зи­ций КПК на се­ве­ро-вос­то­ке Ки­тая. Оно за­пре­ти­ло вы­сад­ку го­минь­да­нов­ских войск в город Да­лянь. Это да­ло воз­мож­ность КПК опе­ре­дить Го­минь­дан и пе­ре­бро­сить в Мань­чжу­рию 150 тысяч бой­цов. В январе 1946 года об­ра­зо­ва­на Объ­е­ди­нён­ная де­мо­кра­тическая ар­мия Мань­чжу­рии чис­лен­но­стью около 300 тысяч человек. Вой­ска КПК в Мань­чжу­рии толь­ко от двух из трёх дей­ст­во­вав­ших на се­ве­ро-вос­то­ке Ки­тая фрон­тов советской Крас­ной Ар­мии по­лу­чи­ли свыше 3700 ору­дий и ми­но­мё­тов, 600 тан­ков, 861 са­мо­лёт, около 1200 пу­ле­мё­тов, ко­раб­ли Сун­га­рий­ской реч­ной фло­ти­лии и другое. Пло­щадь Освобожденных районов Китая к октябрю 1945 года со­ста­ви­ла свыше 2 миллионов км2 (по дан­ным КПК, 2391 тысяч км2), чис­лен­ность на­се­ле­ния - 120-150 миллионов человек. В хо­де На­род­но-ос­во­бо­дительной вой­ны в Ки­тае 1946-1949 годов пло­щадь Освобожденных районов Китая к середине 1947 года несколь­ко со­кра­ти­лась (до 2200 тысяч км2), но в ре­зуль­та­те по­сле­дую­щих ус­пе­хов ком­му­ни­стической На­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ар­мии Ки­тая (НОАК) к ию­лю 1949 года со­ста­ви­ла свыше 30% тер­ри­то­рии стра­ны с населением около 279 миллионов человек. Под кон­троль КПК бы­ли по­став­ле­ны круп­ней­шие го­ро­да Ки­тая - Пе­кин, Тянь­цзинь, Нан­кин, Шан­хай и другие. В хо­де на­сту­п­ле­ния НОАК и раз­вёр­ты­ва­ния со­ци­аль­но-эко­но­мических пре­об­ра­зо­ва­ний Освобожденные районы Китая диф­фе­рен­ци­ро­ва­лись на «ста­рые», ос­во­бо­ж­дён­ные в пе­ри­од от­ра­же­ния японской аг­рес­сии, и «но­вые», взя­тые под кон­троль КПК впо­след­ст­вии. В «ста­рых» ре­фор­мы, в т. ч.ом числе аг­рар­ная, но­си­ли бо­лее ра­ди­каль­ный ха­рак­тер, в «но­вых» счи­та­лось воз­мож­ным ог­ра­ни­чить­ся сни­же­ни­ем аренд­ной пла­ты и ссуд­но­го про­цен­та. В августе 1948 года бы­ли соз­да­ны пра­ви­тель­ст­во Северного Ки­тая и пра­ви­тельственный со­вет Северо- Восточного Ки­тая, став­шие пер­вы­ми ре­гу­ляр­ны­ми ор­га­на­ми гражданской ад­ми­ни­ст­ра­ции, уч­ре­ж­дён­ны­ми КПК на тер­ри­то­ри­ях Освобожденных районов Китая. «Но­вые» Освобожденные районы Китая бы­ли пе­ре­да­ны под управ­ление во­ен­но-кон­троль­ных ко­ми­те­тов. В сентябре 1949 года в Пе­ки­не со­зван Народный по­ли­тический кон­суль­та­тив­ный со­вет Ки­тая, про­воз­гла­сив­ший соз­да­ние КНР и об­разо­вав­ший Центральное народное пра­ви­тель­ст­во КНР. В 1950 году Освобожденные районы Китая как административные еди­ни­цы пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние.

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