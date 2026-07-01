ОСВОБОЖДЁННЫЕ РАЙОНЫ КИТАЯ
ОСВОБОЖДЁННЫЕ РАЙОНЫ КИТАЯ - территории, контролировавшиеся Коммунистической партией Китая (КПК) в период Национально-освободительной войны в Китае против японских захватчиков 1937-1945 годов и Народно-освободительной войны в Китае 1946-1949 годов.
Предпосылки к созданию Освобожденных районов Китая возникли в ходе Гражданской войны в Китае 1927-1937 годов, во время которой в труднодоступной сельской местности организовывались так называемые советские районы, ставшие базой для формирования китайской Красной армии. В 1934-1936 годах основные силы КПК под давлением войск Гоминьдана перебазировались из Южного и Центрального Китая на северо-запад (смотри Северо-западный поход 1934-1936 годов). Там был создан Пограничный район Шэньси - Ганьсу - Нинся с центром в городе Яньань, в котором разместились руководящие органы КПК. С началом японской агрессии и установлением единого фронта КПК и Гоминьдана в 1937 году администрация Пограничного района была признана гоминьдановским правительством (последнее, однако, не признало сам район в качестве Особого района Китайской Республики). Ряд соединений китайской Красной армии формально вошёл в гоминьдановскую Народно-революционную армию (НРА) в качестве 8-й полевой и Новой 4-й армий, которые вели в основном партизанскую войну. Взятый правительством Чан Кайши курс на развёртывание партизанского движения в тылу японских войск привёл в конце 1937 - начале 1938 годов к созданию ряда территориальных образований, администрация и военские контингенты которых опирались на сотрудничество патриотических сил широкого политического спектра (например, Пограничного района Шаньси - Хэбэй - Чахар, Пограничного района Хэбэй - Шаньдун - Хэнань). Назначенный заместителем начальника Политуправления НРА коммунист Чжоу Эньлай по приказу Чан Кайши организовал школу подготовки партизанских кадров. К концу 1938 года Освобожденные районы Китая и партизанские базы в Северном Китае отвлекали на себя около 20% соединений японских экспедиционных сил. Создание партизанских районов привело к тому, что японские войска могли контролировать только крупнейшие центры и основные коммуникации.
С 1939 года отношения между вооруж. формированиями Гоминьдана и КПК стали обостряться, перерастая временами в столкновения. В создаваемых Освобожденных районах Китая военные силы КПК смещали остававшуюся на этих территориях гоминьдановскую администрацию и учреждали подконтрольные им органы власти. Помимо Особого района, в ходе войны были созданы ещё 18 Освобожденных районов Китая - 6 в Северном, 10 в Центральном и 2 в Южном Китае. В них проводились умеренные социально-экономические преобразования, в основном сводившиеся к ограничению арендной платы и ссудного процента, установлению прогрессивного налогообложения зажиточной части населения и тому подобного. В 1940 году в Освобожденных районах Китая. проживало около 100 миллионов человек. В 1942 году под ударами японской армии и войск китайского марионеточного правительства Ван Цзинвэя территория Освобожденных районов Китая существенно сократилась, а население уменьшилось вдвое. Положение Освобожденных районов Китая осложнялось также действиями гоминьдановских войск. Впоследствии КПК удалось расширить Освобожденные районы Китая до прежних размеров: по состоянию на апрель 1945 года население Освобожденных районов Китая составило 95,5 миллионов человек, численность регулярных частей КПК, действовавших на их базе, 910 тысяч человек, ополчения - 2,2 миллиона человек.
Руководство КПК и Освобожденных районов Китая в ходе войны в основном придерживалось курса на «накопление сил» для последующей борьбы против Гоминьдана. После «битвы ста полков», серии операций на коммуникациях и против опорных пунктов японских войск, проведённой в августе - ноябре 1940 года, крупномасштабных операций войска Освобожденных районов Китая не проводили, ограничиваясь главным образом оборонительными действиями. Благодаря Освобожденным районам Китая КПК удалось сохранить и приумножить свои военные силы, укрепить политический авторитет, приобрести опыт административного руководства обширными территориями, решения социально-экономических и производственных проблем.
После разгрома в августе 1945 года советской Красной Армией во взаимодействии с войсками МНР японской Квантунской армии руководство СССР содействовало усилению позиций КПК на северо-востоке Китая. Оно запретило высадку гоминьдановских войск в город Далянь. Это дало возможность КПК опередить Гоминьдан и перебросить в Маньчжурию 150 тысяч бойцов. В январе 1946 года образована Объединённая демократическая армия Маньчжурии численностью около 300 тысяч человек. Войска КПК в Маньчжурии только от двух из трёх действовавших на северо-востоке Китая фронтов советской Красной Армии получили свыше 3700 орудий и миномётов, 600 танков, 861 самолёт, около 1200 пулемётов, корабли Сунгарийской речной флотилии и другое. Площадь Освобожденных районов Китая к октябрю 1945 года составила свыше 2 миллионов км2 (по данным КПК, 2391 тысяч км2), численность населения - 120-150 миллионов человек. В ходе Народно-освободительной войны в Китае 1946-1949 годов площадь Освобожденных районов Китая к середине 1947 года несколько сократилась (до 2200 тысяч км2), но в результате последующих успехов коммунистической Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к июлю 1949 года составила свыше 30% территории страны с населением около 279 миллионов человек. Под контроль КПК были поставлены крупнейшие города Китая - Пекин, Тяньцзинь, Нанкин, Шанхай и другие. В ходе наступления НОАК и развёртывания социально-экономических преобразований Освобожденные районы Китая дифференцировались на «старые», освобождённые в период отражения японской агрессии, и «новые», взятые под контроль КПК впоследствии. В «старых» реформы, в т. ч.ом числе аграрная, носили более радикальный характер, в «новых» считалось возможным ограничиться снижением арендной платы и ссудного процента. В августе 1948 года были созданы правительство Северного Китая и правительственный совет Северо- Восточного Китая, ставшие первыми регулярными органами гражданской администрации, учреждёнными КПК на территориях Освобожденных районов Китая. «Новые» Освобожденные районы Китая были переданы под управление военно-контрольных комитетов. В сентябре 1949 года в Пекине созван Народный политический консультативный совет Китая, провозгласивший создание КНР и образовавший Центральное народное правительство КНР. В 1950 году Освобожденные районы Китая как административные единицы прекратили существование.