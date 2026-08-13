ОСВОБОЖДЕНИЕ ВАРШАВЫ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВАРШАВЫ от немецких войск было осуществлено 14-17 января 1945 года совместными усилиями частей Красной Армии и Войска Польского в рамках Варшавско-Познанской наступательной операции.

Варшавское восстание. Освобождение Праги

Варшава была оккупирована немецкими войсками 28 сентября 1939 года. За годы оккупации в городе произошло два крупных вооружённых выступления: восстание в варшавском еврейском гетто в апреле 1943 года и Варшавское восстание в августе-октябре 1944 года. Оба они были жестоко подавлены нацистами.

В ходе операции «Багратион» войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала К. К. Рокоссовского ещё в июле 1944 года вышли на подступы к Варшаве. Советское командование не планировало немедленно брать Варшаву, основной удар по противнику наносился южнее города. 1 августа был создан плацдарм в районе Магнушева. Угроза Варшаве с юга заставила немецкое командование перебросить туда часть сил. Это позволило продолжать борьбу участникам Варшавского восстания, которое разгоралось в городе. Прямой помощи восставшим СССР не оказывал – Сталин расценивал события в Варшаве как политическую демонстрацию и в письме Черчиллю называл восстание «авантюрой». Лишь к середине сентября он дал согласие на оказание помощи восставшим по воздуху. Главное командование Армии Крайовой, организовавшее восстание, в свою очередь, отвергало возможность согласования действий с советским командованием и командованием взаимодействовавшего с СССР Войска Польского. Как впоследствии вспоминал К. К. Рокоссовский, советские войска на момент начала восстания были не в состоянии овладеть столицей Польши: «Чтобы захватить Варшаву с её мощными укреплениями и многочисленным вражеским гарнизоном, требовалось время на пополнение и подготовку войск, подтягивание тылов… Но те, кто толкнул варшавян на восстание, не думали о соединении с приближавшимися войсками Советского Союза и польской армии. Они боялись этого. Они думали о другом – захватить в столице власть до прихода в Варшаву советских войск».

К 15 сентября 1944 года перешедшие в наступление силы 47-й и 70-й армий освободили Прагу, район Варшавы. К Магнушевскому плацдарму была переброшена 1-я Польская армия. После освобождения Праги советские войска заняли позиции по реке Висла и в ходе осени-зимы 1944–1945 годов наращивали силы, готовясь к наступлению. Что касается Варшавского восстания, то оно завершилось капитуляцией повстанцев. Восставшие потеряли убитыми и пропавшими без вести до 25 тысяч комбатантов и 150-200 тысяч мирных жителей. После эвакуации населения, по распоряжению Гитлера, специальные команды приступили к массовому уничтожению городских зданий.

Начало нового наступления

Начать наступление советских войск в Польше планировалось 20 января, однако 6 января в связи с неудачей англо-американских войск в Арденнах премьер-министр Великобритании У. Черчилль обратился к И. В. Сталину с просьбой срочно развернуть наступление «на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте». В этой связи начало Висло-Одерской операции было перенесено на 12 января. Составной частью большой Висло-Одерской операции должна была стать Варшавско-Познанская операция, в ходе которой советским частям предстояло расчленить и уничтожить вражескую группировку, а также овладеть столицей Польши, Варшавой. Осуществить операцию предполагалось силами 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Г. К. Жукова. «Мы были готовы и ждали сражения за Варшаву как большого праздника, хотя каждому было ясно, что дело обещает быть нелёгким» – рассказывал польский генерал В. Радзиванович, вспоминая об атмосфере накануне наступления.

Численность войск 1-го Белорусского фронта составляла 800 тысяч человек, свыше 14 тысяч орудий и миномётов, более 3 тысяч танков и самоходных установок, а также более двух тысяч самолётов. Подразделения фронта занимали оборону по реке Висла, удерживая Магнушевский и Пулавский плацдармы. Им противостояла 9-я армия группы армий «А», (с 26 января 1945 года – «Центр»), которой командовал сначала генерал-полковник Йозеф Гарпе, а затем, с 17 января, генерал-полковник Фердинанд Шернер. Немцы располагали 143 тысячами человек, более 2 тысяч орудий и минометов, более 700 танков и штурмовых орудий.

Бои за Варшаву и освобождение города

14 января войска 1-го Белорусского фронта перешли в наступление. Оно началось разведкой боем 25 передовых батальонов с заранее захваченных плацдармов на фронте свыше 100 километров. Советская 47-я армия, развернувшая наступление 16 января, с ходу форсировала Вислу севернее Варшавы. В этот же день 2-я гвардейская танковая армия стремительным рывком в 80 километров отрезала пути отхода варшавской группировке противника. Тем временем с Магнушевского плацдарма начала наступление 1-я танковая бригада Войска Польского, а вдоль западного берега Вислы с боями продвигались 1-я, 3-я и 4-я польские пехотные дивизии. Из района Праги по льду Вислы к Варшаве пробивалась 6-я дивизия, за Жерань сражалась 1-я Польская кавалерийская бригада. Наконец, в направлении Отвоцка приближалась 2-я пехотная дивизия. Внутри созданного Красной армией кольца окружения Варшавы, таким образом, сформировалось кольцо из польских соединений. 61-я советская армия перехватила пути отхода немцев с юго-запада. В ночь на 17 января 1-я армия Войска Польского форсировала Вислу севернее и южнее Варшавы и утром ворвалась в город.

17 января к полудню столица Польши была освобождена совместными усилиями подразделений 47-й и 61-й советских армий и 1-й армии Войска Польского под командованием генерал-лейтенанта С. Поплавского. Одновременно с юго-запада в город ворвалась 6-я польская дивизия. В боевом донесении штаба 1-й армии Войска Польского начальнику штаба 1-го Белорусского фронта отмечалось, что к 17 часам организованное сопротивление врага в городе было сломлено – сопротивляться продолжали лишь «разрозненные группы противника, оставшиеся в отдельных домах и подвалах». К концу дня столица Польши была полностью освобождена. В 19 часов в честь Варшавы в Москве был дан артиллерийский салют двадцатью четырьмя залпами из 324 орудий.

Советско-польские части, освободившие Варшаву, застали город практически уничтоженным. Левобережная часть столицы лежала в руинах. Было разрушено 84% жилого фонда, материальные потери составили 2,5 млрд долларов США. Осмотрев освобождённый город, Военный совет 1-го Белорусского фронта докладывал Верховному главнокомандующему: «Крупнейшие промышленные предприятия стерты с лица земли. Жилые дома взорваны или сожжены. Городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мёртв». По словам Г. К. Жукова, тяжелее всего переживали увиденное польские офицеры. «Я видел, как плакали закалённые в боях воины и давали клятву покарать потерявшего человеческий облик врага, – вспоминал военачальник. – Что касается советских воинов, то все мы были ожесточены до крайности и полны решимости крепко наказать фашистов за все злодеяния». Генерал В. Радзиванович так описывал вид немногочисленных жителей освобождённой Варшавы: «Бледные, измождённые, измученные до предела, но с сияющими от счастья глазами, с национальными повязками на рукавах. И каждый стремился пожать руку, сказать что-то тёплое, выразить свою радость...»

18 января в Варшаву прибыли Б. Берут, В. Гомулка, Э. Осубка-Моравский, М. Роля-Жимерский. 19 января в городе прошёл парад 1-й пехотной дивизии имени Т. Костюшко и 2-й пехотной дивизии имени Я. Г. Домбровского. Под звуки «Варшавянки» польские подразделения проследовали по улице Иерусалимские аллеи. На трибуне, установленной напротив гостиницы «Полония», их приветствовали польские коммунистические и военные деятели, а также маршал Жуков. Президиум Крайовой Рады Народовой (КРН) постановил перенести в столицу правительственные учреждения и приступить к восстановлению города. К концу января численность населения Варшавы, несмотря на недостаток жилых помещений, питания, отсутствие электричества и средств коммуникации, возросла до 12 тысяч. Узнав об освобождении столицы, многие поляки стремились любым путём добраться до города, а добравшись, с энтузиазмом восприняли призыв к его восстановлению.

Последствия и оценки

Освобождение Варшавы завершило первый этап Висло-Одерской операции и обеспечило благоприятные условия для дальнейшего наступления. Уже 19 января советские войска заняли Краков и Лодзь, а спустя несколько недель, к началу февраля 1945 года, территория Польши была освобождена полностью. По оценкам историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В день сдачи Варшавы Гитлер сместил командующего группой армий «А» генерал-полковник И. Гарпе и командира 9-й армии генерала С. фон Лютвица с занимаемых постов. Их заменили генерал-полковник Ф. Шернер и генерал пехоты Т. Буссе соответственно.

За героизм, проявленный в боях по освобождению Варшавы, советское Верховное Главнокомандование присвоило почётное наименование Варшавских 70 корпусам, дивизиям, бригадам, полкам и батальонам Красной армии и 12 дивизиям, бригадам, полкам и батальонам 1-й армии Войска Польского. В самой Варшаве в память о воинах, павших в боях за освобождение города, в 1949–1950 годах было создано военное кладбище-мавзолей, план которого разработали архитекторы Богдан Лахерт и Владислав Ниман. 9 июня 1945 года Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За освобождение Варшавы», которой были награждены более 690 тысяч участников боёв за столицу Польши. Позже аналогичная медаль – «За Варшаву» – была учреждена КРН.

По мнению польского историка Анджея Кшиштофа Кунерта, взятие Варшавы не вполне можно называть «освобождением», поскольку город представлял собой обезлюдевшую груду руин: «Я бы назвал это занятием вымершей местности, за несколько часов до того покинутой немецкими подразделениями. В столице не было никого, кто бы мог приветствовать вступающее войско цветами».