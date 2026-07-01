ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА

ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА - груп­па, пер­вая российская мар­кси­ст­ская ор­га­ни­за­ция.

Об­ра­зо­ва­на в сентябре 1883 года в Же­не­ве бывшими чле­на­ми на­род­ни­че­ской организации « Чёр­ный пе­ре­дел » Г.В. Пле­ха­но­вым, В.И. За­су­лич , П.Б. Ак­сель­ро­дом, Л.Г. Дей­чем, В.Н. Иг­на­то­вым (в 1888-1891 годах в со­став груп­пы вхо­дил так­же С.М. Ин­гер­ман). Це­ли груп­пы: рас­про­стра­не­ние в Рос­сии идей мар­ксиз­ма; кри­ти­ка взгля­дов на­род­ни­че­ст­ва; ана­лиз с по­зи­ций мар­ксиз­ма со­ци­аль­но-эко­но­мической и по­ли­тической си­туа­ции в Рос­сии; под­го­тов­ка ус­ло­вий для соз­да­ния российской со­ци­ал-де­мо­кра­тической ра­бо­чей пар­тии. Сущ­ность воз­зре­ний чле­нов груп­пы на­шла от­ра­же­ние в ра­бо­тах Пле­ха­но­ва: «Со­циа­лизм и по­ли­ти­че­ская борь­ба» (Же­не­ва, 1883), «На­ши раз­но­гла­сия» (1884, опубликована в 1885 году в Же­не­ве), 1-м (1883) и 2-м (1885, опубликована в 1888 году в Же­не­ве) ва­ри­ан­тах про­ек­та про­грам­мы русских со­ци­ал-де­мо­кра­тов (тео­ре­тическая часть ос­но­вы­ва­лась на по­ло­же­ни­ях «Ма­ни­фе­ста Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии» К. Мар­кса и Ф. Эн­гель­са, пе­ре­ве­дён­но­го на русский язык Пле­ха­но­вым в 1882 году) и другие.

Чле­ны груп­пы «Освобождение труда» про­ти­во­пос­тав­ля­ли на­род­ни­че­ским иде­ям не­ка­пи­та­ли­стического раз­ви­тия Рос­сии и об­щин­но­го со­циа­лиз­ма ут­вер­жде­ния о не­из­беж­но­сти раз­ви­тия ка­пи­та­лиз­ма и ра­бо­че­го дви­же­ния в стра­не; на­ро­до­вольческой идее за­го­во­ра с це­лью за­хва­та вла­сти ре­во­люционной пар­ти­ей - идею не­об­хо­ди­мо­сти двух ре­во­лю­ций - бур­жу­аз­но-де­мо­кра­ти­че­ской (при­ве­дёт к свер­же­нию са­мо­дер­жа­вия и ус­та­нов­ле­нию де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки) и со­циа­ли­сти­че­ской (ли­к­ви­ди­ру­ет ча­ст­ную соб­ст­вен­ность и ус­та­но­вит власть ра­бо­чих). Ве­ду­щую роль в этих ре­во­лю­ци­ях груп­па от­во­ди­ла про­ле­та­риа­ту и его пар­тии, ко­то­рую сле­до­ва­ло соз­дать. Кре­сть­ян­ст­во и ли­бе­раль­ная бур­жуа­зия рас­смат­ри­ва­лись в ка­че­ст­ве воз­мож­ных со­юз­ни­ков в борь­бе с са­мо­дер­жа­ви­ем, а де­ре­вен­ская бед­но­та - в борь­бе с бур­жуа­зи­ей.

Груп­па «Освобождение труда» име­ла не­ле­галь­ную ти­по­гра­фию в Же­не­ве. Из­да­ла на русском языке в се­рии «Биб­лио­те­ка со­вре­мен­но­го со­циа­лиз­ма» ра­бо­ты К. Мар­кса и Ф. Эн­гель­са, в том числе «На­ём­ный труд и ка­питал» (1883). Вы­пус­ти­ла се­рию «Ра­бо­чая биб­лио­те­ка», в ко­то­рой пе­ча­та­лись ста­тьи чле­нов груп­пы и другие ма­те­риа­лы. Из­да­ла сборник «Со­ци­ал-де­мо­крат» (1888) и литературно-по­ли­тическое обо­зре­ние «Со­ци­ал-де­мо­крат» (кн.иги 1-4, 1890-1892 годы). Все­го в 1883-1900 годах груп­пой «Освобождение труда» из­да­но 84 на­име­но­ва­ния книг, сборников, лис­то­вок. Они не­ле­галь­но пе­ре­прав­ля­лись в Рос­сию и рас­про­стра­ня­лись в ре­во­люционной сре­де.

Груп­па «Освобождение труда» под­дер­жи­ва­ла связь с воз­ни­кав­ши­ми со­ци­ал-де­мо­кра­тическими ор­га­ни­за­ция­ми в ря­де го­ро­дов Рос­сии (Мо­ск­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге, в том числе с Пе­тер­бург­ским «Сою­зом борь­бы за ос­во­бо­ж­де­ние ра­бо­че­го клас­са»; Кие­ве, Харь­ко­ве, Виль­ню­се, Ри­ге, Мин­ске и других), а так­же с со­ци­ал-де­мо­кра­тичческими пар­тия­ми и ор­га­ни­за­ция­ми Гер­ма­нии, Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ита­лии, Бол­га­рии, Швей­ца­рии, Ав­ст­ро-Венг­рии и их ли­де­ра­ми - А. Бе­бе­лем, В. Либк­нех­том, К. Цет­кин, К. Ка­ут­ским, Э. Эве­лин­гом, А. Лаб­рио­лой, Д. Бла­го­евым и другими. Уча­ст­во­ва­ла в ме­ж­ду­народных со­циа­ли­стических кон­грес­сах в Па­ри­же (1889), Цю­ри­хе (1893), Лон­до­не (1896) и других. По ини­циа­ти­ве чле­нов груп­пы «Освобождение труда» в Же­не­ве об­ра­зо­ван «Со­юз рус­ских со­ци­ал-де­мо­кра­тов за гра­ни­цей» (1894). В 1901 году груп­па «Освобождение труда» во­шла в со­став За­гра­нич­ной ли­ги русской ре­во­люционной со­ци­ал- де­мо­кра­тии (об­ра­зо­ва­на по ини­циа­ти­ве В.И. Ле­ни­на). Г.В. Пле­ха­нов, П.Б. Ак­сель­род и В.И. За­су­лич яв­ля­лись чле­на­ми ред­кол­ле­гии газеты «Ис­кра», уча­ст­во­ва­ли в под­го­тов­ке 2-го съез­да РСДРП (1903). По­сле не­го груп­па «Освобождение труда» пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние. Ф. Эн­гельс вы­со­ко оце­нил её дея­тель­ность, счи­тая, что она «ис­крен­не и без ого­во­рок при­ня­ла ве­ли­кие эко­но­ми­че­ские и ис­то­ри­че­ские тео­рии Мар­кса и ре­ши­тель­но по­рва­ла со все­ми анар­хи­че­ски­ми и не­сколь­ко сла­вя­но­филь­ски­ми тра­ди­ция­ми сво­их пред­ше­ст­вен­ни­ков» (Маркс К., Эн­гельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 36. С. 260).

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