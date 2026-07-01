ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА
ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА - группа, первая российская марксистская организация.
Образована в сентябре 1883 года в Женеве бывшими членами народнической организации «Чёрный передел» Г.В. Плехановым, В.И. Засулич, П.Б. Аксельродом, Л.Г. Дейчем, В.Н. Игнатовым (в 1888-1891 годах в состав группы входил также С.М. Ингерман). Цели группы: распространение в России идей марксизма; критика взглядов народничества; анализ с позиций марксизма социально-экономической и политической ситуации в России; подготовка условий для создания российской социал-демократической рабочей партии. Сущность воззрений членов группы нашла отражение в работах Плеханова: «Социализм и политическая борьба» (Женева, 1883), «Наши разногласия» (1884, опубликована в 1885 году в Женеве), 1-м (1883) и 2-м (1885, опубликована в 1888 году в Женеве) вариантах проекта программы русских социал-демократов (теоретическая часть основывалась на положениях «Манифеста Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, переведённого на русский язык Плехановым в 1882 году) и другие.
Члены группы «Освобождение труда» противопоставляли народническим идеям некапиталистического развития России и общинного социализма утверждения о неизбежности развития капитализма и рабочего движения в стране; народовольческой идее заговора с целью захвата власти революционной партией - идею необходимости двух революций - буржуазно-демократической (приведёт к свержению самодержавия и установлению демократической республики) и социалистической (ликвидирует частную собственность и установит власть рабочих). Ведущую роль в этих революциях группа отводила пролетариату и его партии, которую следовало создать. Крестьянство и либеральная буржуазия рассматривались в качестве возможных союзников в борьбе с самодержавием, а деревенская беднота - в борьбе с буржуазией.
Группа «Освобождение труда» имела нелегальную типографию в Женеве. Издала на русском языке в серии «Библиотека современного социализма» работы К. Маркса и Ф. Энгельса, в том числе «Наёмный труд и капитал» (1883). Выпустила серию «Рабочая библиотека», в которой печатались статьи членов группы и другие материалы. Издала сборник «Социал-демократ» (1888) и литературно-политическое обозрение «Социал-демократ» (кн.иги 1-4, 1890-1892 годы). Всего в 1883-1900 годах группой «Освобождение труда» издано 84 наименования книг, сборников, листовок. Они нелегально переправлялись в Россию и распространялись в революционной среде.
Группа «Освобождение труда» поддерживала связь с возникавшими социал-демократическими организациями в ряде городов России (Москве, Санкт-Петербурге, в том числе с Петербургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса»; Киеве, Харькове, Вильнюсе, Риге, Минске и других), а также с социал-демократичческими партиями и организациями Германии, Франции, Великобритании, Италии, Болгарии, Швейцарии, Австро-Венгрии и их лидерами - А. Бебелем, В. Либкнехтом, К. Цеткин, К. Каутским, Э. Эвелингом, А. Лабриолой, Д. Благоевым и другими. Участвовала в международных социалистических конгрессах в Париже (1889), Цюрихе (1893), Лондоне (1896) и других. По инициативе членов группы «Освобождение труда» в Женеве образован «Союз русских социал-демократов за границей» (1894). В 1901 году группа «Освобождение труда» вошла в состав Заграничной лиги русской революционной социал- демократии (образована по инициативе В.И. Ленина). Г.В. Плеханов, П.Б. Аксельрод и В.И. Засулич являлись членами редколлегии газеты «Искра», участвовали в подготовке 2-го съезда РСДРП (1903). После него группа «Освобождение труда» прекратила существование. Ф. Энгельс высоко оценил её деятельность, считая, что она «искренне и без оговорок приняла великие экономические и исторические теории Маркса и решительно порвала со всеми анархическими и несколько славянофильскими традициями своих предшественников» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 36. С. 260).