ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ В 1612 ГОДУ

Освобождение столицы Русского государства от польско-литовских войск в сентябре-октябре 1612 года силами объединенного народного ополчения. Стало окончанием Смутного времени .

Семибоярщина. Договор с поляками

Семибоярщина, пришедшая к власти в Москве летом 1610 года, для укрепления своих позиций решила заключить договор с польским королем Сигизмундом III. Он был подписан 7 августа 1610 года. Согласно договору, русским царем становился старший сын Сигизмунда Владислав. Новый монарх должен был сохранять традиционные русские порядки, в том числе и православную веру, а все важные вопросы решать совместно с Боярской думой. Россия должна была сохранить автономию, а новые законы – приниматься при участии представителей «всей земли».

Осенью 1610 года в Кремль было введено польское войско под командованием гетмана С. Жолкевского, чтобы осуществлять контроль над московским правительством. Это привело к падению авторитета последнего среди русского населения.

Первое ополчение

К концу 1610 года стало ясно, что поляки не стремятся выполнять августовские соглашения. Тогда глава русской церкви патриарх Гермоген стал призывать русских людей к вооруженной борьбе против польско-литовских войск и боярского правления. Эти призывы нашли отклик во многих городах. В Рязани дворянин Прокопий Ляпунов призвал областные «миры» к походу на Москву. Объединению способствовала и смерть Лжедмитрия II в Калуге в декабре 1610 года. В общем походе на Москву приняли участие и бывшие сторонники Лжедмитрия (их возглавил князь Д.Т. Трубецкой), и бывшие сторонники Василия Шуйского (их возглавил П. Ляпунов), и казачьи отряды (во главе их стал И.М. Зарудный). К весне 1611 года они достигли Москвы и создали около нее свое правительство – «Совет всей земли». Однако вскоре в нем начались противоречия. Ляпунов был убит казаками, многие стали покидать подмосковный лагерь.

Второе ополчение

В октябре 1611 года благодаря усилиям земского старосты Кузьмы Минина начался сбор нового ополчения. Во главе собиравшегося в Нижнем Новгороде войска стал князь Дмитрий Михайлович Пожарский. К ополчению присоединялись города Поволжья, Русского Севера и Центра. В Ярославле, куда пришло объединенное войско в апреле 1612 года, был создан «Совет всей земли», управлявший всеми этими землями. Толчком для выступления на столицу стало известие о подходе к Москве польско-литовского войска во главе с гетманом Я. Ходкевичем.

Объединение ополчений. Освобождение Москвы

При подходе к Москве первых полков из Ярославля те представители первого ополчения, которые оставались в подмосковном лагере, вновь столкнулись между собой. В результате отряды казаков Зарудного ушли на юг. Оставшиеся вступили в переговоры с главами второго ополчения. Несмотря на разногласия, ополчения объединили свои силы. Был создан общий «Совет всей земли» во главе с Д.Т. Трубецким, Д.М. Пожарским и К. Мининым.

В начале сентября 1612 года под Москвой развернулись бои между русскими силами и армией Ходкевича. Гетман, не сумев прорвать оборону, вынужден был отступить. Это предрешило борьбу за столицу. 22 октября, в день обретения иконы Казанской Божьей Матери, сопровождавшей ополчение, был взят Китай-город. 26 октября польско-литовский гарнизон, не получивший снаряжения и продовольствия, капитулировал. Двигавшийся на помощь гарнизону Сигизмунд III, узнав о его капитуляции, повернул от Волоколамска обратно.

В конце 1612 года «Совет всей земли» выступил с инициативой созыва Земского собора для выбора нового правителя. В нем должны были участвовать выборные представители разных «чинов» русского общества. В феврале 1613 года новым царем был избран Михаил Федорович Романов , племянник по матери царя Федора Иоанновича. Ко времени его избрания в Москву вернулись члены Боярской думы, разосланные по городам после сдачи Москвы. На этом действия «Совета всей земли» прекратились, а в столице и стране началось восстановление нарушенной во время Смуты системы управления.

Память

В 1625 году в память об освобождении Москвы от интервентов на Красной площади на средства князя Пожарского был возведен деревянный храм в честь иконы Казанской Богоматери. В 1636 году на его месте был возведен каменный Казанский собор.