ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОСВОБОЖДЕНИЕ - российский политический журнал либерального направления.
Выходил в июне 1902 - октябре 1905 года один раз в две недели в Штутгарте, с 1904 года в Париже. Всего выпущено 79 номеров. С 1903 года тираж составлял 7–7,5 тысяч экземпляров. Издавался по инициативе тверских деятелей земского движения (И.И. Петрункевич и других) с целью консолидации и организационного оформления либерального движения. В России распространялся нелегально.
Редактор- издатель - П.Б. Струве. Постоянные авторы: Н.А. Бердяев, В.Я. Богучарский, С.Н. Булгаков, В.И. Вернадский, М.О. Гершензон, князья Павел Д. Долгоруков и Пётр Д. Долгоруков, Б.А. Кистяковский, А.Ф. Кони, А.А. Корнилов, В.Г. Короленко, Е.Д. Кускова, П.Н. Милюков, В.Д. Набоков, В.М. Петрово-Соловово, А.В. Пешехонов, С.Н. Прокопович, Н.А. Рубакин, В.В. Хижняков, кн. Д.И. Шаховской. Выпускался на пожертвования, в частности на средства мецената и философа Д.Е. Жуковского. Программа, выдвинутая редакцией журнала, включала требования гарантировать личные права и политические свободы граждан, созвать бессословный законодательный представительный орган власти и прочее.
В «Освобождении» публиковались также представители умеренного крыла либерального движения, которые считали возможным совместить политические свободы и совещательное народное представительство с самодержавием, выступали за чисто земский характер либерального движения. На страницах журнала формировалась концепция конституционно-правового государства, настойчиво проводилась мысль о неизбежности и закономерности политич. преобразований в России. Журнал способствовал образованию Союза освобождения, тесно сотрудничал с ним, подготовил проект его программы (1903). Публиковал также материалы Союза земцев-конституционалистов.
Журнал освещал земское, студенческое и рабочее движение, крестьянские выступления (связывал их причину с государственной политикой в области аграрных отношений), печатал материалы судебных процессов над участниками рабочих и крестьянских выступлений, разъяснял содержание политики «полицейского социализма». С началом русско-японской войны 1904-1905 годов в «Освобождении» разгорелась дискуссия о тактике либералов в новых условиях. Первоначально редакция призывала поддержать правительство и на время отказаться от революционных требований, но по мере поражений российской армии перешла на позиции левых либералов, которые предлагали воспользоваться нараставшим политическим кризисом для активизации борьбы за введение конституции.
С начала Революции 1905-1907 годов в центре внимания журнала – известия о революционных событиях в России. «Освобождение» осуждало вооруженные методы борьбы, настаивало на необходимости открытой конституционно- демократической пропаганды во всех слоях общества, ставило задачу образования демократической партии. Выпуск журнала прекращён с изданием Манифеста 17 октября 1905, открывшего возможность для легальной политической деятельности в России. Программные, тактич.еские и организационные принципы либеральной организации, разработанные на страницах «Освобождения», были реализованы при создании Конституционно-демократической партии.
Редакция «Освобождения» выпускала сборники политических и литературно-художественных статей, запрещённых цензурой к изданию в России, сборники секретных документов российского правительства - «Материалы по рабочему вопросу», «Материалы по студенческому вопросу», «Кишинёвский погром» и другие (публиковались без указания выходных данных, предположительно в 1903-1905 года). В 1904-1905 года издавался также «Листок "Освобождения"» (№ 1-26), в котором помещалась оперативная информация.
Исторические источники:
Либеральное движение в России. 1902-1905 гг.: [Документы и материалы]. М., 2001.