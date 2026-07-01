ОСВОБОЖДЕНИЕ

ОСВОБОЖДЕНИЕ - российский по­ли­тический жур­нал ли­бе­раль­но­го на­прав­ле­ния.

Вы­хо­дил в ию­не 1902 - октябре 1905 года один раз в две не­де­ли в Штут­гар­те, с 1904 года в Па­ри­же . Все­го вы­пу­ще­но 79 но­ме­ров. С 1903 года ти­раж со­став­лял 7–7,5 тысяч экземпляров. Из­да­вал­ся по ини­циа­ти­ве твер­ских дея­те­лей зем­ско­го дви­же­ния ( И.И. Пет­рун­ке­вич и других) с це­лью кон­со­ли­да­ции и ор­га­ни­зационного оформ­ле­ния ли­бе­раль­но­го дви­же­ния. В Рос­сии рас­про­стра­нял­ся не­ле­галь­но.

Ре­дак­тор- из­да­тель - П.Б. Стру­ве. По­сто­ян­ные ав­то­ры: Н.А. Бер­дя­ев, В.Я. Бо­гу­чар­ский, С.Н. Бул­га­ков, В.И. Вер­над­ский, М.О. Гер­шен­зон, князья Па­вел Д. Дол­го­ру­ков и Пётр Д. Дол­го­ру­ков, Б.А. Кис­тя­ков­ский, А.Ф. Ко­ни, А.А. Кор­ни­лов, В.Г. Ко­ро­лен­ко, Е.Д. Кус­ко­ва, П.Н. Ми­лю­ков, В.Д. На­бо­ков, В.М. Пет­ро­во-Со­ло­во­во, А.В. Пе­ше­хо­нов, С.Н. Про­ко­по­вич, Н.А. Ру­ба­кин, В.В. Хиж­ня­ков, кн. Д.И. Ша­хов­ской. Вы­пус­кал­ся на по­жерт­во­ва­ния, в ча­ст­но­сти на сред­ст­ва ме­це­на­та и фи­ло­со­фа Д.Е. Жу­ков­ско­го. Про­грам­ма, вы­дви­ну­тая ре­дак­ци­ей жур­на­ла, вклю­ча­ла тре­бо­ва­ния га­ран­ти­ро­вать лич­ные пра­ва и по­ли­тические сво­бо­ды гра­ж­дан, со­звать бес­со­слов­ный за­ко­но­дательный пред­ста­ви­тель­ный ор­ган вла­сти и прочее.

В «Освобождении» пуб­ли­ко­ва­лись так­же пред­ста­ви­те­ли уме­рен­но­го кры­ла ли­бе­раль­но­го дви­же­ния, ко­то­рые счи­та­ли воз­мож­ным со­вмес­тить по­ли­тические сво­бо­ды и со­ве­ща­тель­ное народное пред­ста­ви­тель­ст­во с са­мо­дер­жа­ви­ем, вы­сту­па­ли за чис­то зем­ский ха­рак­тер ли­бе­раль­но­го дви­же­ния. На стра­ни­цах жур­на­ла фор­ми­ро­ва­лась кон­цеп­ция кон­сти­ту­ци­он­но-пра­во­во­го го­су­дар­ст­ва, на­стой­чи­во про­во­ди­лась мысль о не­из­беж­но­сти и за­коно­мер­но­сти по­ли­тич. пре­об­ра­зо­ва­ний в Рос­сии. Жур­нал спо­соб­ст­во­вал об­ра­зо­ва­нию Сою­за ос­во­бо­ж­де­ния, тес­но со­труд­ни­чал с ним, под­го­то­вил про­ект его про­грам­мы (1903). Пуб­ли­ко­вал так­же ма­те­риа­лы Сою­за зем­цев-кон­сти­ту­цио­на­ли­стов.

Жур­нал ос­ве­щал зем­ское, сту­денческое и ра­бо­чее дви­же­ние, кре­сть­ян­ские вы­сту­п­ле­ния (свя­зы­вал их при­чи­ну с государственной по­ли­ти­кой в об­лас­ти аг­рар­ных от­но­ше­ний), пе­ча­тал ма­те­риа­лы су­деб­ных про­цес­сов над уча­ст­ни­ка­ми ра­бо­чих и кре­сть­ян­ских вы­сту­п­ле­ний, разъ­яс­нял со­дер­жа­ние по­ли­ти­ки «по­ли­цей­ско­го со­циа­лиз­ма». С на­ча­лом русско-японской вой­ны 1904-1905 годов в «Освобождении» раз­го­ре­лась дис­кус­сия о так­ти­ке ли­бе­ра­лов в но­вых ус­ло­ви­ях. Пер­во­на­чаль­но ре­дак­ция при­зы­ва­ла под­дер­жать пра­ви­тель­ст­во и на вре­мя от­ка­зать­ся от ре­во­люционных тре­бо­ва­ний, но по ме­ре по­ра­же­ний российской ар­мии пе­ре­шла на по­зи­ции ле­вых ли­бе­ра­лов, ко­то­рые пред­ла­га­ли вос­поль­зо­вать­ся на­рас­тав­шим по­ли­тическим кри­зи­сом для ак­ти­ви­за­ции борь­бы за вве­де­ние кон­сти­ту­ции.

С на­ча­ла Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов в цен­тре вни­ма­ния жур­нала – из­вес­тия о ре­во­люционных со­бы­ти­ях в Рос­сии. «Освобождение» осу­ж­да­ло воо­руженные ме­то­ды борь­бы, на­стаи­ва­ло на не­об­хо­ди­мо­сти от­кры­той кон­сти­туционно- де­мо­кра­тической про­па­ган­ды во всех сло­ях об­ще­ст­ва, ста­ви­ло за­да­чу об­ра­зо­ва­ния де­мо­кра­тической пар­тии. Вы­пуск жур­на­ла пре­кра­щён с из­да­ни­ем Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 , от­крыв­ше­го воз­мож­ность для ле­галь­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти в Рос­сии. Про­грамм­ные, так­тич.еские и ор­га­ни­зационные прин­ци­пы ли­бе­раль­ной ор­га­ни­за­ции, раз­ра­бо­тан­ные на стра­ни­цах «Освобождения», бы­ли реа­ли­зо­ва­ны при соз­да­нии Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии.

Ре­дак­ция «Освобождения» вы­пус­ка­ла сбор­ни­ки по­ли­тических и литературно-ху­дожественных ста­тей, за­пре­щён­ных цен­зу­рой к из­да­нию в Рос­сии, сбор­ни­ки сек­рет­ных до­ку­мен­тов российского пра­ви­тель­ст­ва - «Ма­те­риа­лы по ра­бо­че­му во­про­су», «Ма­те­риа­лы по сту­ден­че­ско­му во­про­су», «Ки­ши­нёв­ский по­гром» и другие (пуб­ли­ко­ва­лись без ука­за­ния вы­ход­ных дан­ных, пред­по­ло­жи­тель­но в 1903-1905 года). В 1904-1905 года из­да­вал­ся так­же «Лис­ток "Ос­во­бо­ж­де­ния"» (№ 1-26), в ко­то­ром по­ме­ща­лась опе­ра­тив­ная ин­фор­ма­ция.

Исторические ис­точники:

Ли­бе­раль­ное дви­же­ние в Рос­сии. 1902-1905 гг.: [До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы]. М., 2001.

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